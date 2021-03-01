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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Yeni Asya haksızlığa karşı tavizsiz

Ali FERŞADOĞLU
01 Mart 2021, Pazartesi
21 Şubat 1970’de, “Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır” prensibiyle Bab-ı Ali’de günlük olarak doğan Yeni Asya, o günden bugüne hak ve hakikatten yana tavizsiz yayın politikasını sürdürüyor.

Haksızlığa karşı asla boyun eğmediğini, tavizsiz mücadelesini sürdürdüğünü ehl-i insaf herkes teslim ediyor. Örnek olması bakımından geçmiş yıllardaki değerlendirmelerden bir özet sunalım: 

Yeni Asya Gazetesi’nin öncelikle 12 Eylül 1980 ve sonrası demokrasi mücadelesi, başta başörtüsü olmak üzere, haksızlıklara karşı tavizsiz mücadelesi Türk Demokrasi tarihini inceleyecek ve yazacaklar için önemli bir doküman ve kaynak olma özelliğini koruyacaktır. (Köksal Toptan/23. TBMM Başkanı) 

12 Eylül, 28 Şubat gibi darbe dönemleri ve antidemokratik süreçlerde bazı basın yayın kuruluşlarının iyi sınav vermediğini toplumumuz çok net olarak görmüştür. Yeni Asya Gazetesi iyi sınav veren basın kuruluşlarımızdan olmuştur. Omurgalı durmak, güvenli bir gelecekle vesayetten arınmış bir ülke için vazgeçilmez gerekliliktir. (Ali Yalçın/Memur-Sen Genel Başkanı) 

Baskıcı yapılara, müstebid yapılara teslim olmadan, izzetli ve onurlu bir şekilde, hak, adalet ve hürriyet merkezli bir çizgide yürümek zor iştir... Yeni Asya bu zor hedef doğrultusunda elinden geleni yapıyor. Kalb ve vicdanın yok edildiği, inandığımız değerlere karşı insanların körleştiği ve sağırlaştığı, rant ve çıkarların en önemli gündem maddesi olduğu, insanların sindirildiği ve korkutulduğu günümüzde, bu istikamet ayrı bir değer taşıyor… 

Günümüz, İslâmcı zihniyetin belirleyici olduğu bir vasatta ‘’nasıl bir Türkiye yönetimi olacak?’’ sorusuyla yüzleştiğimiz bir dönemdir... Yüce değerlerimizi istismar etmeden ve istismar ettirmeden, merhamet ve vicdan Peygamber’inin (asm) yolundan yürümek, kan ve gözyaşıyla imtihan edilen bu merhametsiz dünyanın ve insanlığın önüne yeni bir çığır açmak çok önemlidir… Bu çığır hak, adalet, hürriyet merkezli bir iklimin temin edilmesiyle mümkündür. Yeni Asya, bu yoldaki yürüyüşünün daim olmasını temenni ediyorum... (Münir Erkal/Malatya eski Belediye Başkanı) 

AB standartlarında ülkemizin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletini gerçekleştirmek yolunda verdiği mücadeleyi her türlü takdirin fevkinde görüyorum. 

Yeni Asya Gazetesi çıktığından bu yana verdiği mücadele ile ülkemizin barış, huzur ve tam demokrasinin gelişmesi için yaptığı katkılardan dolayı tebrik ederim. (Mahmut Nedim Bilgiç/DYP eski Genel Başkan Yardımcısı)

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