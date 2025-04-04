Yeni Asya’nın yayın esaslarından bazıları

Herkesin, her gazetenin bir fikri ve bir yayın politikası, bir programı olduğu gibi Yeni Asya’nın da vardır. Ki, sıralayacağımız bu ve benzeri maddelerden bazıları Risale-i Nur’un “basın ahlâk ilkeleridir.”

Risale-i Nur’un programı, “Dünya bir misafirhânedir. İnsan ise, onda az duracaktır ve vazifesi çok bir misafirdir ve kısa bir ömürde hayat-ı ebediyeye lâzım olan levâzımâtı tedârik etmekle mükelleftir. En ehem ve en elzem işler takdim edilecektir.”1

Yeni Asya, bu program çerçevesinde, “hak, hürriyet, adalet, meşveret, meşrûtiyet (demokrasiyi), “hürriyetin en geniş şekli olan cumhuriyeti”2 benimser ve ihyasına çalışır. Ve keza, istibdata, despotizme, tek adam yönetimine karşıdır. Zira, “Hürriyet imanın hassasıdır (özelliğidir).”3

Asla hasis çıkarları için neşriyat yapmaz. “Menfaat üzerine dönen siyaset canavardır.”4

Deccal/deccalizm, Süfyan/süfyanizm ve Kemalizmin şubeleri “ifsat, dinsizlik, ahlâksızlık ve zındıka komitelerinin” oyunlarına gelmez! Darbe, darbeci, müstebit, diktatörleri alkışlamamaz: “Meşru, hakikî meşrutiyetin müsemmasına ahd ü peyman etmiştir. “İstibdat (baskı, zorbalık) ne şekilde olursa olsun, meşrutiyet libası giyse, ismini taksa sille”5 vurur.

İntihal, aşırmadan uzak durur. Zira, “Birinin malına başka mal-velev kıymetli de olsa-karışırsa, malını kıymetsiz ettiği gibi, haczetmesine dahi sebep olur.”6

“Efkâr-ı umumiyenin (kamuoyunun), yalancı tercümanı, ihtilâlci, edepsiz,

-Mürcif (fitne ve fesad için iftiralar ve yalan haberler neşrederek ortalığı karıştıran, yalancı),

-Garazkâr (düşmanlık güden, kin besleyen),

-Haysiyet kırıcı, farfaralı (ağzı kalabalık, gürültücü)

“Habbeyi kubbe yapan farfaralı gazeteciler kubbelerini habbe” yapmaz.

-İftiracı ve muhalif olarak (herşeye, doğrulara, gerçeklere, müspet şeylere de muhalif)”7 olmaz. Doğru, hak kimde is eve kimden gelse ona sahip çıkar!

Dipnotlar:

1-Sözler, Enst./intr., s. 241.; 2-Tarihçe-i Hayatı, s. 205.; 3-Münazarat, s. 59.; 4-Mektubat, s. 456.; 5-Tarihçe-i Hayatı, s. 63.; 6-Sünühat, s. 22.; 7-Şualar, s. 296.