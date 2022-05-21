"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MAYIS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Hayat kitabı

Ali HAKKOYMAZ
21 Mayıs 2022, Cumartesi
Hayat bizi zorlamıyor; hayatı zorlayan, yanımızdan, canımızdan bilerek/bilmeyerek uzaklaştıran... biziz!

Hayatı zorlayanlar, horlayanlar; aklını, kalbinin yanına koy[sun!]

***

Yolda; olur olmaz istekleri için (annesini) çekiştiren çocuklara benzemeyelim. 

***

Akarsu gibi... (akan...)

Geçtiği yerlere serinlik, sadelik, zindelik; her makamda besteler bırakan hayatı ikide birde dürtmeyelim!

***

Hayatı değil; kendini yorup yaralıyorsun!

***

Sonra birden dünyanın sonuna geliyorsun:

Dişleri dökülmüş.

Merdivenlerde nefes nefese...

Dalgalı saçlarını çoktan yele vermiş.

Dalgın gözlerle etrafa bakarken; ölümün nefesini [ensende] hisseder gibisin.

***

Ölümün yaşı yok, elbet; her yaşın ölümü var da...

Çocuklukta, gençlikte ölüm [henüz] çok uzun yollardan gelecektir! [Gelmeyecektir belki de!]

Fakat zaman [nerelere] geliyormuş; bak!

***

Telâşeler...

“Mecburen” diploma/makam mevki biriktirmeler...

Paraydı, evdi, arabaydı hayalleri... Hayatın bu sorgusuz sualsiz koş koşları...

Kan ter içinde kalmalar...

Hanımelleri mi açmış, mayısları, haziranları iğde kokuları mı kaplamış; hiç oralı olmamalar...

***

Derken -genç ya da yaşlı- sarsıcı ve -hepsi de tam zamanında- bir ölüm...

Annesi, babası, arkadaşı, ve sairesi...

***

“Niçin yaşar insan ve niçin ölür?” sorularını sormadan; buralara kadar geldin, ha!

Nasıl yaşadın böyle!

Sormadın mı hiçbir öğretmenine?

Elif, ba; abc okurken hocalarına: “Yaşamak nedir?” diye...

“Niçin ölünür?” diye...

***

Bir gün de: “Bana, benden bahset!” deseydin: “Ben hangi kimim?” diye.

***

“Hayat Kitabı”nı açıp okumak vardı. Aslında hep açıktı da... [Gelip gidip kapatanlar kimdi?!]

“Hayat Üzerinde Çalışmalar...” bölümünü okuyup tartışmadınız mı?!...

Okullara, camilere gidip gidip geldin, ha!

***

Seni tebrik mi edeyim şimdi: “Kendisizliğine/sensizliğine...” iyi dayanmışsın diye!

Bu sensizliğin...

Kendi sesini, nefesini duymazlığın... hayra alâmet değil!

***

Nelere, niçin yorulduğuna bir baksana! 

Nefeslerinin saadetinden mahrumsan; hayat ne yapsın sana! 

Her ân omzuna dostça, ipekçe “dokunan” hayata ilgisiz kalmayı öğreten kurslar dersler mi var?

***

Hayat nefes nefese seslenir insana.

Duysana:

Suların, taprakların, taşların, kuşların, olmuş olmamış meyvelerin, bulutların, şimşeklerin, gök gürültüsünün, gökyüzünün seslerini!

Nefeslerini...

Kalbinin, vicdanının sesini...

***

Haydi, vakit hâlâ var. 

Kalbinin, kulağının, gözlerinin, sözlerinin tozunu al!

Şu, unuttuğun kendini, baştan sona ezberle! 

Her nefes kendini hatmet!

Kendinden uzaklaşmalardan... uzaklaş gayrı!

Her nefesin ötekinin ne aynısı ne ayrısı; ıskalama!

Şimdi yeni—den başla yaşamaya, Hayat Kitabı’nı okumaya, yazmaya...

Kolay gelsin! Hayırlı olsun!

Okunma Sayısı: 105
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avusturya’daki yasak kalkıyor

    AB’ye giren Ukraynalılar 6,3 milyona ulaştı

    Müsilaj ‘geliyorum’ demiş

    23.5 milyon vatandaş icralık

    KHK’lar milyonlarca insanı mağdur etti

    Böyle bir taban fiyat olamaz

    TÜİK’te görev değişikliği

    Ukrayna'ya dünyadan yardım sağanağı

    İngiltere, Türkiye'ye uyguladığı ihracat kısıtlamalarını kaldırdı

    BM'den uyarı: Diğer krizler Ukrayna nedeniyle ihmal edilmemeli

    Rusya, Finlandiya'ya gaz arzını durduracak

    Rusya, Ukrayna'nın altyapısına yaklaşık 100 milyar dolarlık zarar verdi

    Davos Zirvesi iki yıl aradan sonra tekrar başlıyor

    Zelenskiy: Donbas cehenneme döndü

    Japonya, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlatabileceğini iddia etti

    Sri Lanka'da yakıt sıkıntısı nedeniyle okullar kapatıldı

    “İnsanî iş” gençlerin de hakkı

    Genç işsizliği yüzde 41

    ''Kışlaya, okula, camiye, yargıya siyaset sokmayın''

    Yalnız yaşayanlar artıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tesanüdü muhafaza
    Ali FERŞADOĞLU

    Şu garabete bakar mısınız?
    Osman ZENGİN

    Ankara’nın büyük felâketi: YIBA yangını
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Ankara’nın kutsalı, Kutsal’ın atası
    Ali HAKKOYMAZ

    Hayat kitabı
    Mehmet ÇETİN

    Kuvvetin şe’ni tecavüzdür
    Muhammet ÖRTLEK

    NATO’nun genişlemesi ve Türkiye’nin hassasiyetleri
    H. Muharrem OKUR

    Daima faaliyet ve gayret
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.