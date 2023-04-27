"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 NİSAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Fasl-ı bahar

Ali Rıza AYDIN
27 Nisan 2023, Perşembe
Her şeyin olduğu gibi baharın da bir ilki, bir de sonu var. Sondan sonra gelen bahar tıpkı dünyanın zevâline benzer, kıyametin timsali.

Bahar ibe yeniden doğuş, haşr oluş.

“Bahar” ne hoş bir sözcük değil mi?

İster öncesi, ister sonrası olsun, neticede bahar ya. Anınca, insanın gönlünde ılık bir sesim esiyor, duygular uyanıyor; tıpkı nebatatın, hayvanatın; masnuatın uyanışı gibi o günlerde.

Ilıyış, “cemre” ile başlıyor. Hava, su, toprak derken nevruz; mevcudatta, cûşuhurûş...

El ele tutuşurcasına o ısınıyor her şey ısınıyor. Onlar ısınıyor, sen ısınıyorsun.  O soluyor, sonunda;  sen de sona doğru soluk soluğa, yürüyorsun yolunda. 

Karların eridiği, Rahmet’in yeryüzüne yürüdüğü, derelerin, çayların çağladığı, vecde gelip ağladığı bir mevsimidir ilkbahar.

Çayırlar, çimenler yemyeşil halı;  sarı nergis, ak papatya, gelincikler, lâleler… Adetâ âlem yenileniyor baştanbaşa, serâpâ…

Huzûr’da, emsalsiz bir resm-i geçit.

Sabah güneşi gülümsüyor canların yüzünde ve gülümsetiyor seni içten, içe...  

Bir ağızdan terennüm ediyor koyunlar, kuzular, kurtlar kuşlar, böcekler; tesbihfeşan Rabbine.

Havalar ısındıkça, insanın sırtı gibi ruhu da ısınıyor. Kanlar kaynıyor, duygular harekete geçiyor; hazlar, tatlar depreniyor yavaş yavaş.

İşte işin burası son derece önemli!

Mahlûkatla beraber uyanırken gönlümüz, gözümüz gaflete dalıp, zevklere kanıp gafil olmamalı hakikatten. Kalpler hüşyar olmalı ve akıl, usare almalı bal arısı gibi, ibretamiz şeylerden.

Bir böceğin hilkati için kâinatı kalk eden Sanatkârı masnuatın izinde, yüzünde görmeli.

Her şeyi yerli yerince yapanı, meyveyi ağaca takanı, ağacı meyvesine âmâde yapanı fehmetmeli insanlar.  

Masnuata dikkat eyle, arkadaş!

Dün odundu elma, erik, vişne, kiraz, kayısı. Kupkuru dallarından fışkırdı hayat; açıldı nazenin çiçekler, serpildi, yeşerdi yaprak. Yarın, kucaklar dolusu meyvelere duracak, bize rızık olacak.

“Her bir masnu öyle bir mektub-u Rabbânîdir ki, umum zîşuur onu mütalâa eder.” (Mektubat, 278)

Dirilişin asıl adı “hayat”sa; derk etmenin yaygın namı, “adam”lık.

Çünkü Allah’ın ihsan ettiği akılla eşyaya bakmak, “adam”ların işidir.

Topraktan nebâtâtı, nebattan zerzevâtı, ondan da hayvânâtı halk eden Hâlık-ı Küllişey; hayvaniyetten insaniyete, insaniyetten de “adam”lık makamına çıkarıyor, dilerse.

Fark etmek lâzım baharı, dirilişi görmeli; gözden gönle yol verip, tefekkür etmeli, derinden derine…  

Yeryüzünü sofra, bahar mevsimini de bir deste çiçek yapan Cevâd-ı Kerîm’e, “Baharı halk etmek bir çiçek kadar kolaydır.” (Sözler, 72)

Bunca ihsanı, bunca ikramı idrak etmek çok mu zor?

Gözü açık, kalbi hüşyâr, zihni canlı tutmalı; güzelleri, güzel yapan “Gizli el”e bakmalı.

Evet…

O ki bahardan bahsettik, söz vardı, şu dörtlüğe dayandı:

OLUR

Güneş doğar nehâr olur

Vakti gelir bahar olur

Damlaları, Rahmetinin

Çağıldayan enhâr olur.  A.R.A.

Okunma Sayısı: 268
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hepimiz O Hakime hesap vereceğiz

    Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

    Hatay'da 1 milyon 62 bin 40 seçmen sandığa gidecek

    Kahramanmaraş - Göksun'da 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    YKS’de rekor

    Türkiye adalete ekmek su gibi muhtaç

    Ortak miting yapacağız

    Meral Akşener’den AKP’lilere çağrı

    150 bin lirası yoksa, depremzedeye ev yok

    Aşırı şeker tüketimi depresyon sebebi

    Liderler: Geçmiş olsun

    Meteorolojiden 20 şehir için kuvvetli yağış uyarısı

    Ankara-Sivas Hızlı Treni ilk seferi için Ankara'dan hareket etti

    Elektrikli araçlara ilgi bu yıl daha da artacak

    'Ay yüzeyine düşmüş olabilir'

    Sudan'daki çatışmalarda 460 kişi öldü

    Sudan'dan tahliye edilen vatandaşlar Türkiye'de: 'Savaşın içinden çıktık, zor günlerdi, şartlar ağırdı'

    Adana 4,1 büyüklüğünde deprem gözlemlendi

    Sudan'ın başkenti Hartum'da mahkumlar firar etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Din de araçtır” diyen anlayış...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hepimiz O Hakime hesap vereceğiz
    Ahmet BATTAL

    Uyanın artık ey vatansever milliyetçiler
    Mikail YAPRAK

    İçimizdeki “deha”ya dikkat!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbe-muhtıra, kime-neye yaradı?
    Orhan Ali YILMAZ

    Seçim ve kaza
    Ali FERŞADOĞLU

    Milleti perişan eden tek adam sistemi!
    Hüseyin Kıymık

    “Bu gece hayatımın en önemli ve en verimli gecesi”
    Risale-i Nur'dan

    İmandan sonra en yüksek hakikat namazdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.