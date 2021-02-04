"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Gönüllerin zembereği: Merhaba

Ali Rıza AYDIN
04 Şubat 2021, Perşembe
İlgiden hoşlanmayan, verilen değeri fark etmeyen insan pek olmaz.

Hâl böyle olunca: misafir mukimden sahiplenilmeyi, hiç değilse hoşâmedî edilmesini yani, “hoş geldin” denilmesini umar. 

İşte, bu manaya mâtuf olarak “merhaba”, toplumların lisanına yerleşmiş bir sözcük. Her ne kadar bugün, bunu bilenlerimiz az da olsa…  

Her milletin bir selâmlaşması vardır, İslâm milletinin de selâmlaşması “selâm” kelimesi ile olan selâmlaşmadır. Yani, Müslümanlar selâm verirken “selâmün aleyküm” derler.  

Selâm, Allah’ın isimlerinden biridir. Sesli verilmesi ve sesli iade edilmesi gerekir. 1 Elle, parmakla, ayakla; işaretle selâm olmaz. 

Dolayısıyla, “merhaba” kelimesini söylemek, selâm vermek değildir.  

Merhaba, bir ağırlama terimidir. 

Bir hâneye, bir mekâna gelen, “selâmün aleyküm” diyerek verdiği ilk selâmdan sonra, orada bulunanlar selâmı “aynen veyahut daha güzeli ile” iade ederler. 2 Bundan sonra da, gelene, “merhaba” ya da “merhaba, ehlen” denir. 

Yani, bu karşılama sözü ile gelene, “Ey kişi! Hoş safâ geldin. Ben sana aguşumu (kucağımı) açtım. Buyur, evim -ya da bu mekân- senin için geniş ve rahat bir yer olacak, burada dostluk bulacaksın, kendini rahat hisset. Ehlinin ve çoluk çocuğunun yanındaki gibi rahat ol. Sen de benden emin ol” denildiği gibi; bunun, “Allah sana bolluk, rahatlık, huzur ve âfiyet versin” manasında bir duâ olduğu da ifade edilmektedir. 

Geleni kabul etmek, ona gönül açmak olan bu sözden sonra, misafir de mukime, canıgönülden “merhaba” der. Kanatlar iner ve bundan sonra bir sükûnet, bir rahatlık sarar ortalığı. 

Söylenilen bu kelâm diyalog kurmak, birbirini karşılıklı tanımak, tanışık olmak; tanışık ise, muhabbeti arttırmak için atılan samimî adım. 

“Merhaba” sözünü, bu manada Peygamber Efendimizin (asm) çok kullandığı; buna dayanarak, İslâm âlimleri, bir mekânda, gelenin selâmını alındıktan sonra ona “merhaba” demenin müstehap 3 olduğu hükmünü çıkarmışlardır.  

Buna göre “merhaba” sözünü bir gelenek olarak değil de, sünnet olduğunu düşünerek söylemek âdâtı ibadete, yüzümüzü de Asr-ı Sâadete çevirir.  

Şâdlık; neşeli, mutlu oluş manasını da ifade eden “merhaba”, Süleyman Çelebi’nin mevlid-i şerifindeki “Merhabâ ey âl-i sultan merhaba / Merhaba ey kân-i irfan merhaba” beytinde olduğu gibi; nazmda, medh olunan kimseye hitab olarak da kullanılır. 

Ayrıca günlük hayatta, az da olsa tanışıklığı olmak manasında “merhabası olmak”; diyalog kurmak, hâl hatır sormak manasında “merhabalaşmak”; kişinin, birbiriyle ilişkisini tamamen kestiğini ifade manasında ise, “merhabayı kesmek” terimleri kullanılmaktadır.   

Kaynaklarda, “merhaba” sözcüğünü ilk kullanan kişinin milâdî IV. yüzyılda yaşamış olan Himyerî hükümdar ailesinden Seyf b. Zûyezen olduğu belirtilmektedir. 4 

Dipnotlar: 

1- Kurtubî, 5: 303. 2- Nisâ Sûresi, 86. 3- Umedetü’l-Kârî, 1: 335. 4- TDV, İslâm Ansiklopedisi,29: 183-184. 

Okunma Sayısı: 73
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistinlilere ait bir ev daha İsrail tarafından yıkıldı

    Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında değerlendirme ve açıklamalar

    Türkiye'de son 24 saatte 8102 vaka ve 117 ölüm gözlemlendi

    İzmir'deki bilanço sular çekildikçe ortaya çıkıyor: "İlk defa böyle bir şeye şahit oluyoruz"

    BM'den Rusya'ya Navalnıy tepkisi

    Rasulayn'da eş zamanlı terör saldırıları meydana geldi

    Avustralya'da orman yangını çıktı

    Enflasyon Ocak'ta yüzde 1,68 arttı

    Rusya, Batılı ülkelerden içişlerine müdahale etmemesini istiyor

    SpaceX'in test uçuşu patlamayla sonuçlandı

    Jeff Bezos CEO'luk görevini bırakıyor

    Bilim Kurulu toplanıyor

    Mansur Yavaş'tan Melih Bulu'ya 'istifa' çağrısı

    Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması

    Dünya genelinde salgın gündemiyle son 24 saat

    Prof Dr. Şaban Şimşek: Gerilimin sebebi Saray kararnameleri

    Siber tehditler büyüyor

    İslamın evrensel hukuk anlayışı Divan-ı Harb-i Örfî savunmasında

    Ukrayna’da “Dünya Başörtüsü Günü” faaliyeti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Boğaziçi, dikkat!
    Ali FERŞADOĞLU

    Daha çok hizmet için ne yapmalı?
    Hasan KOÇ

    Soğuk tekellüflere mecbur olmuyoruz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gizli Lozan’da “dinsizlik” sözü verildi
    Süleyman KÖSMENE

    Mahşerde şefaat yok mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mikail YAPRAK

    Sefih medeniyet sönecek, Kur’ân medeniyeti parlayacak
    Ali Rıza AYDIN

    Gönüllerin zembereği: Merhaba
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.