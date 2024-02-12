"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Yeni dünya düzeninde gizli servisler ne kadar etkin

Aytekin COŞKUN
12 Şubat 2024, Pazartesi
2023’ün son ayı Netenyahu için zor geçti. Savaş kabinesindeki çatlak, kamuoyunda savaş karşıtı görüşlerdeki artış, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşememesi önemli gelişmelerdi.

Ayrıca soykırım tezi ile Güney Afrika’nın Lahey Adalet divanına başvuru yapması, ABD Başkanı Biden’in Filistin devleti kurulmalı temalı konuşması, ABD’nin şartsız desteği sebebi ile kendi kamuoyu tarafından eleştirilmesi ve güven bunalımı aradaki diplomasiyi koparmış durumdaydı.

İsrail bu durumdan çıkmak için hamle yapmalıydı ve hamle MOSSAD’dan geldi. ABD’de mahkûmiyet kararı almış, Jeffrey Epstein’ın sanık olduğu, Epstein Adası Davası olarak da bilinen Saint James adasında geçen ve kamuoyunda infial meydana getiren dosyayı, dünya kamuoyuna servis ettiler. Konu, adanın sahibi Amerikalı Jeffrey Epstein’in adada, dünyaca tanınmış bir çok kişiyi, ABD eski başkanları dahil ağırlamasıydı. 

Bu dosyanın açıklanması, İsrail’in yaptığı soykırıma karşı, ABD kamuoyunda gelişen soykırım karşıtlığı rüzgarını tersine çevirme ve ayar verme hamlesiydi. Eski başkanlardan Obama, Clinton ve Trump’ın da içinde olduğu, adayı ziyaret edenlerin listesi hayli kabarıktı. Adada yaşananlar, mahkeme tutanaklarında şöyle ifade ediliyordu: Özellikle küçük yaştaki çocukların kaçırılması, adaya zorla getirilmesi, dünyaca tanınan bazı kişilerin, pedofilik sapkın yönelimlerini adada fiiliyata dönüştürmelerinden söz ediliyordu. Dünya üzerinde milyonlarca çocuğun kayıp olduğu bir dönemde bu gelişme gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu dosyanın en önemli yönü, yapılanların adanın sahibi Jeffrey Epstein tarafından gizli kameraya alınmasıydı. 

Epstein dosyasının yeniden patlak vermesi, İsrail’in ABD’yi köşeye sıkıştırma planı olarak algılandı. Gündem değişmeliydi. Çünkü İsrail-Hamas savaşı başka bir boyut kazanıyor, İsrail’in soykırımı, dünya kamuoyunda kabul görmeye başlıyordu. Bu hamleyi gören ABD istihbaratı CIA eli ile karşılık vermekte gecikmedi. New York’un kalbinde Brooklyn’de, Yahudilerin tapınağı olan Sinagog’un altında tünellerin olduğu ve aynı Epstein dosyasına benzer hadiselerin görüldüğü haberleri servis edildi. Aslında bu iki dosya, birbirlerinden çok farklı bir yapıda değillerdi. Bu iki olay, bizleri daha çok savaşlarda ve deprem gibi afetlerde kaybolan çocukları hatırlattı. Hem bir ebeveyn olarak hem de devlet yetkililerinin bu konuda ne kadar çok dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyordu. Gazze’deki soykırım ile birlikte bu olayın gündeme gelmesi, Yahudilere karşı nefretin katlanarak büyümesine sebep oldu. MOSSAD’ın hamlesini CIA görmüş ve gereğini yapmıştı. Epstein dosyasına benzer bir yapılanmanın, sinagogda ve yer altı tünellerinde olduğu ifşa edilmişti. Sinagogun altındaki bu tünellerde, çocukların kaçırıldığına ve kurban edildiğine dair bilgiler ve deliller basına sızdırılmıştı. 

Bu iki olayı alt alta koyduğumuzda dünyanın yeni düzeninde istihbarat servisleri önemli bir yer tutuyor. Kamuya veya dünyaya mal olmuş insanları, zaman zaman hedeflerine alarak, negatif düşüncelerini hayata geçirmek için kılıf bulan bir yapı geliştiriyorlar. Kişilerin zafiyet gösterdikleri durumları çok iyi kullanan ve onları istekleri doğrultusunda kullanabilen istihbarat birimleri, yeni dünya düzeninin bir parçası olma yolunda hızla ilerliyorlar. 

Anadolu insanımızın, “Göbeğinden bağlı olmak” diye tabir ettiği bu tarz yaklaşımlara sıkça rastlayacağız galiba. Ama diplomasideki karşılığı ne? Ben de bilmiyorum. 

(Kaynak; AA)

Okunma Sayısı: 198
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hatay’ın derdi bitmiyor

    Gazze için dünyaya yardım çağrısı

    120 kilogram etten 25 kilograma

    Motorin 45 lirayı aşacak

    İstanbul’da 1 ay yaşamanın maliyeti 53 bin lirayı geçti!
    📷

    Bursa 2,5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı

    Pakistan'da seçim sonuçlarıyla ilgili son durum?

    Gazze 128 gündür yoğun saldırı altında

    Herkes Anayasaya uymakla mükellef

    Uluslararası toplum harekete geçmeli - Gidecek hiçbir yer yok

    Katar, Asya Kupası'nın sahibi oldu

    Galatasaray, maç fazlasıyla lider

    Sınav ücretlerine yüzde 156 zam

    Evleri yağmalıyorlar, yakıyorlar, esirleri idam ediyorlar

    Yine aynı cevap

    Biden: Savaş hukukuna uymayana yardım yok

    Kurtulmuş: Düşürülmedi, düştü

    Gazze'de sağlık merkezlerine yönelik 721 saldırı belgelendi

    Konuşturmadılar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    120 kilogram etten 25 kilograma
    Genel

    Motorin 45 lirayı aşacak
    Ali FERŞADOĞLU

    “İçimizdeki beyinsizler” AB’ne karşı gelmeseydi!
    Mehmet KARA

    Yok artık!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ya aydınlatır, ya karartırsın
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Dünya bizi kıskanıyor mu?
    Genel

    Hatay’ın derdi bitmiyor
    Yeni Asya'dan Size

    55. yıl özel sayımız
    M. Said ZEKİ

    Begonvil düşleri...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.