40 bin habere erişim engeli

2022 yılında kaç alan adı, haber, sosyal medya paylaşımı ve sosyal medya hesabının erişime engellendiğini gösteren Free Web Turkey 2022 İnternet Sansürü raporu yayımlandı.

Free Web Turkey Proje Koordinatörü Ali Safa Korkut tarafından hazırlanan ve 1 Ocak-31 Aralık 2022 dönemini yansıtan rapora göre geçen yıl 35 bin 66’sı alan adı, 3 bin 196’sı haber, 2 bin 90’ı sosyal medya paylaşımı ve 184’ü sosyal medya hesabı olmak üzere en az 40 bin 536 URL için erişim engeli kararı verildi. Haber kategorisinde sayı itibarıyla en çok hükümet ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkındaki iddialara değinilen haberler engellendi. ‘Haber’ kategorisinde en çok URL engelleyen mercilerin dağılımına bakıldığında ise birinci sırada 404 URL ile Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği yer aldı. Onu 282 URL ile Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği ve 252 URL ile İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği takip etti. Haberlerin engellenme gerekçelerinde ise birinci sırada “kişilik hakları ihlali” yer aldı. 2022 yılında erişime engellenen 3 bin 196 haberin 3 bin 191’i “kişilik hakları ihlali”, 3’ü “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, 2’si ise “zaman aşımı, haberin o tarihte ‘gerçeklik ve doğruluk’ kriterlerini karşılamasının artık bir önemi kalmadığı” gerekçesiyle engellendi.