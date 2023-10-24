Ay düşünülenden 40 milyon yıl daha yaşlı

Meteor yağmuru tefekkürü
İnsanların Ay’da son kez yürüdüğü 1972’deki Apollo 17’nin görevinde alınan bir kaya parçasının Ay’ın yaşı ile ilgili bilgiler taşıdığı belirtildi.
ABD’li astronotlar Harrison Schmitt ve Eugene Cernan’ın görevinde daha fazla inceleme için yaklaşık 110,4 kg toprak ve kaya örneği topladı.
Analizlere dayanarak, Ay’ın 4,46 milyar yıl önce, Güneş Sistemi'nin Kainattaki yaratılış sahnesine çıkarılışından 110 milyon yıl sonra görevine başlatıldığını açıklandı.
Haber Merkezi
***
Okumak için tıklayınız:
Bir tefekkür şöleni
Tefekkür saati: 20 milyon Güneş ağırlığında yeni bir kara delik keşfedildi
Daha önce hiç görülmemiş bir galaksi daha görüntülendi
Büyük kâinat kitabı
Bilim, “Allah var” diyor
Hârika bir kudret-i Samedâniyeyi, lezzetli bir hayret ile seyrettik...
Güneş lekeleri ve Risale-i Nur
Kâinatın en derin fotoğrafıyla tefekkür saati...
'Galaksimizin merkezinde on bin kara delik olabilir'
Tefekkür saati: Türünün ilk örneği ve Güneş'ten 100 bin kat büyük...
Aklın sınırlarını zorlayan bir tefekkür: Güneş’ten 21 milyar kat büyük ‘karadelik’
Kara delikler ve kara kabir
Adınız
(*)
E-posta Adresiniz
(*)
Yorumunuz
(*)