Dünyaya en yakın kara delik keşfedildi

Ohio Devlet Üniversitesi Astronomi Bölümü’nde doktora öğrencisi olan Tharindu Jayasinghe, dünyaya 1500 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir kara delik keşfetti.

Samanyolu Galaksisi içerisinde yer alan kara delik, bugüne kadar keşfedilenler arasındaki en küçük kütlelerden birine sahip, ağırlığı Güneş’in yaklaşık 3 katı.Kara delikler, “görerek” keşfedilmezler. Çekimsel kuvvetle bağlı oldukları bir yıldızda oluşturdukları bozulmaların gözlenmesi sayesinde fark edilebilirler. Tıpkı Ay’ın Dünya üzerindeki okyanuslarda etkisini gösterdiği gel-gitler gibi, kara delikler de eşlik ettikleri dev yıldızların şekillerini bozarlar. Artıgerçek’deki habere göre son keşfedilen ve “The Unicorn (Tek Boynuzlu At)” ismi verilen kara delik de yanındaki kırmızı dev yıldız üzerindeki etkisinden dolayı fark edilebildi. Jayasinnghe, gözlemlediği dev yıldızın yörüngesinin bazı noktalarındaki bozulmalardan şüphelendi.

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