Fransa Rekabet Kurumu'ndan Google'a 500 milyon avro para cezası

Fransa Rekabet Kurumu, Google'a, "eser sahibinin haklarına komşu haklar"ı ihlal ettiği gerekçesiyle 500 milyon avro para cezası kesti.

Rekabet Kurumu Başkanı Isabelle de Silva yaptığı açıklamada, Google'a; telif haklarına bağlı komşu hakları, yayınevi editörleriyle iyi niyetle müzakere etme zorunluluğuna uymadığı ve yayınevlerinin içeriklerini kullandığı için ödeme yapmadığı gerekçesiyle 500 milyon avro para cezası verildiğini belirtti.

Bu cezanın, Rekabet Kurulu tarafından kararlarına uymadığı gerekçesiyle verilen en büyük ceza olduğu aktarılan açıklamada, Google'dan yayınevleri ve basın ajanslarına telif hakkına tabi içeriklerinin kullanımı için ücret teklifi sunması istendi ve bunu yapmadığı her gün için 900 bin avroya kadar para cezasıyla karşılaşabileceği ifade edildi.

Fransız basınevleri ve haber ajansları arasındaki anlaşmazlık, Google'ın internet kullanıcıları arama motoruna başvurduğunda sonuç sayfasında yer alan makalelerden kesitler, fotoğraflar, videolar ya da infografik içerik için ödeme yapmak istememesinden kaynaklanıyor.

"Eser sahibinin haklarına komşu haklar" ilkesine karşı çıkan Google, içerik sahibi basınevleri ve haber ajanslarına sitelerine yönlendirilen trafiğe oranla yeterince iyi ödeme yapıldığını savunuyor.