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26 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

İklim göçü artacak

26 Temmuz 2022, Salı 00:49
Tahminlere göre iklim değişikliği nedeniyle göç etmek zorunda kalan insan sayısı 2050 yılına kadar 200 milyona çıkacak.

AHMET TERZİ - ANKARA

İklim krizi alarm veriyor
İklim krizi Haccı da tehdit ediyor
"Kuraklık, susuzluk, su kriziyle baş başayız"
"Tarım krizi kapıda"
Her üç kişiden biri iklim göçmeni olabilir
5 ülke başkentini taşımak zorunda kalacak

 

Epson’un raporuna göre su kıtlığı, artan doğal afetler, tarımsal bozulma gibi nedenlerle topluluklar yer değiştirmek zorunda kalacak. Tahminlere göre bu iklim değişikliği nedeniyle göç etmek zorunda kalan insan sayısı 2050 yılına kadar 200 milyona çıkacak.

Söz konusu raporda 2050’ye kadar dünyadaki her 45 kişiden biri çevre kirliliği nedeniyle göç etmek zorunda kalacak. Su sıkıntısı çeken 47 ülkenin 25’i, iklim değişikliği nedeniyle yüksek silahlı çatışma veya siyasi istikrarsızlık riskiyle karşı karşıya olacak.

ORMANLAR YÜZDE 40 AZALDI 

Yoğun tarım süreçleri de dahil olmak üzere insan faaliyetlerinin, bir milyona yakın bitki ve hayvan türünü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı vurgulanan raporda, iİklim değişikliği aynı zamanda dünyanın ‘doğal sermayesinin’ veya doğrudan ya da dolaylı olarak değer sağlayan ekosistemler, fauna ve flora, toprak, mineraller, hava, okyanuslar ve doğal kaynaklarının tükenmesini de hızlandırıyor. Ormanlar, küresel kara alanının yüzde 31’ini kaplıyor. Küresel ormanlar çeşitli çevre etkileri nedeniyle 1990-2020 arasında ortalama yüzde 40 oranında azaldı.

ENERJİ VERİMLİ OFİS CİHAZLARI SEÇİLMELİ 

Binalarda kullanılan enerji, küresel enerjiyle ilgili karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 28’ini oluşturuyor. Ayrıca, binalarda enerji kullanımı, OECD ülkelerinde toplam küresel nihai enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 38’ine denk geliyor. Beyaz eşya kullanımı, bir binanın karbon ayak izinin çok önemli bir payını oluşturuyor. Aslında, yemek pişirme, temizlik, aydınlatma, bilgi teknolojisi, soğuk hava deposu ve eğlence gibi kullanımlar için cihazların tükettiği elektriğin 3 bin 250 TWh olduğu tahmin ediliyor ve bu da küresel nihai elektrik talebinin kabaca yüzde 15’ini temsil ediyor. Enerji verimli ofis cihazları seçmek ve daha az enerji tüketmek, iklim değişikliğine neden olan karbon emisyonlarını azaltmak isteyen işletmeler için önemli bir eylem haline geliyor.

YÜZDE 100 GERİ DÖNÜŞÜM

Epson, ticari faaliyetlerinden kaynaklanan tüm sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması olarak tanımlanan ‘karbon negatif’ olmayı amaçlıyor. İlk olarak, üretim ve ürünlerle ilgili enerji kullanımını en aza indirecek ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçecek. Teknoloji devi, gelecekte de toplam kaynak girdilerini azaltmak, atıkları imha etmeyi ortadan kaldırmak ve yüzde 100 geri dönüştürülmüş kaynaklar kullanmak için çaba gösterecek. 

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