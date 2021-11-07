"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

İklim taahhütlerini yerine getirmeyen ülkelere neler yapılacak?

07 Kasım 2021, Pazar 13:53
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol, iklim değişikliğiyle mücadelede ülkelerin verdiği taahhütlerin izleneceğini ve 2023'teki iklim zirvesinde taahhütlerini yerine getirmeyen ülkeleri uyarma konusunda bir yaptırım olacağını bildirdi.

En zenginlerin karbon ayak izi en büyük
Klimasız hayat mümkün olmayacak

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'ndaki (COP26) gelişmeleri değerlendiren Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, COP Başkanlığının iklim değişikliğiyle mücadelede verilen taahhütlerin uygulanmasını izlemek üzere IEA'yı 2023'e kadar görevlendirdiğini söyledi.

Ülkelerin taahhütlerine uyup uymadıklarını her yıl açıklayacaklarını dile getiren Birol, şöyle konuştu:

"Bu açıklamalar, ülkelerin taahhütlerine ne kadar uyduğunu veya ne kadar geride kaldığını gösterecek ama bir yaptırımı olmayacak. Şimdiye kadarki verilen taahhütlerin hiçbirinin kanuni yaptırımı yok. Bazı ülkeler kendi içinde kanun haline getiriyorlar. Uluslararası anlamda bunun bir yaptırımı yok ama 2023'te olabilecek. Yaptırımı, ülkeleri uyarma konusunda olacak. Ülkelerin taahhütlerinin eyleme yansımasına yönelik bir envanter çıkarılacak. Muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak 2023'teki COP toplantısında bu envanter değerlendirilecek."

İklim değişikliğiyle mücadelede kilit konu finansman

Birol, iklim değişikliğiyle mücadelede verilen finansman taahhütlerinin yerine getirilmesinin kritik olduğuna dikkati çekerek, "İklim değişikliğiyle mücadelede en büyük sorun, finansman konusunun halledilememesi. Dünyadaki emisyonların yüzde 90'ından fazlası gelişmekte olan ülkelerden gelecek ama temiz enerji yatırımlarının ancak yüzde 20'si bu ülkelere gidiyor." dedi.

Gelişmiş ülkelerin gelişmekte veya az gelişmiş ülkelere sağlamayı taahhüt ettiği yıllık 100 milyar dolar finansmanın yeterli olmadığını aktaran Birol, şunları kaydetti:

"Bu ülkelerin ihtiyacı yıllık 1,1 trilyon dolar ama bunun 10'da biri bile zor sağlanabiliyor. Bu oldukça önemli bir konu. Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya gibi ülkelerde sermaye bir şekilde enerjiye projeleriyle buluşuyor ama paranın gelişmekte olan ülkelere gelmesinin önünde çok engel var. Afrika'da elektriğe erişimi olmayan 600 milyon insan var. Tüm dünyada ise 1 milyar. Daha da üzücü olanı ise dünyada 2,6 milyar insan, ısınmak ve yemek yapmak için odun veya tezek kullanıyor. Bu çok büyük bir sorun. Kadın ve çocuklarda solunum hastalıkları yaşanıyor. Dünyadaki en önemli üç erken ölüm sebebinden biri bu hastalıklar."

Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere yıllık 100 milyar dolar finansman sağlamayı taahhüt etmiş fakat bu hedefi gerçekleştirememişti. COP26 Başkanlığı zirve öncesi yaptığı açıklamada, 100 milyar dolar finansmanın ancak 2023'te sağlanabileceğini belirtmişti.

AA

Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TBMM'yi yoğun bir hafta bekliyor

    İklim taahhütlerini yerine getirmeyen ülkelere neler yapılacak?

    'Fındıktan bir kazanıyorsak bundan beş kazancımız oluyor'

    Milli Takımın Cebelitarık ve Karadağ mesaisi başlıyor

    'Irak Başbakanı Kazımi'nin konutuna yapılan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz'

    'Filistinlilere saldıran örgütlerin isim ve unsurlarının listeleri hazırlanıyor'

    Irak Başbakanı Kazımi'nin konutuna hava saldırısı:Yara almadan kurtuldu

    Meteoroloji: Hava sıcaklıkları azalacak

    Meksika'daki feci kazada 19 kişi öldü

    Sendikalar vatandaşı uyardı: Sağlık sistemi alarm veriyor

    Pastırma sıcakları geldi

    Son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Bağımlılık en önemli sosyal dert

    Muhafazakârlarla helâlleşmeliyiz

    Haftanın maçında 3 puan son dakikada Trabzonspor'un oldu

    Kamu zararı: 19.3 milyar

    SGK’da büyük açık

    En zenginlerin karbon ayak izi en büyük

    Hem saldırdılar, hem zeytinleri kestiler

    Yılda iki Ömerli Barajı’nı kurtarabilir

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Çağır beni geleyim seni…
    Genel

    Nurdan Katreler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İttihad, meşveretle sağlanır
    Misbah ERATİLLA

    İyi ki tanımışım
    Mehmet KARA

    Millete yabancılaşmak!
    Faruk ÇAKIR

    Güven veren Türkiye
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Kader cihetiyle laiklik
    Genel

    Sendikalar vatandaşı uyardı: Sağlık sistemi alarm veriyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.