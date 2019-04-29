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29 NİSAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Japonya'dan 50 tonluk sipariş aldılar

29 Nisan 2019, Pazartesi 12:32
Kütahya'da eklem rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan "glukozamin"i frenk üzümünden üretmeyi başaran bilim insanları, Japonya'dan 50 tonluk bir glukozamin ham maddesi talebi aldı.

Eklem rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan ve dünya genelinde sadece yengeç, karides gibi kabuklu deniz hayvanlarından elde edilen "glukozamin", Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden (DPÜ) bir grup bilim insanının 4 yıl süren çalışmaları sonucu frenk üzümünden sıvı olarak elde edildi.

DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Bülbül ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Dönmez, 4 yıl süren çalışmalar sonucunda, frenk üzümünden kimyasal içermeyen bitkisel "glukozamin" sentezledi.

Elde edilen ürünün, Türkiye'nin Çin'den yıllık yaklaşık 250 milyon dolar ödeyerek gerçekleştirdiği ithalatı bitirmesinin yanı sıra ülkeye döviz girdisi de sağlanması öngörülüyor.

Prof. Dr. Bülbül, yaptığı açıklamada, gündelik aktivite ve yaşam standartlarını ciddi manada olumsuz etkileyen eklem rahatsızlıklarının, insanların en çok karşılaştığı sağlık sorunlarından olduğunu söyledi.

Türkiye'de eklem rahatsızlığı yaşayan kişi sayısının 15 milyon civarında olduğunu belirten Bülbül, şöyle devam etti:

"Bu yaygın hastalığın tedavisi konusunda uzun yıllardır birçok çalışma yapılmış ve birçok tedavi yöntemi bulunmuş. Bilim dünyasında kanıtlanmış en etkili yöntem ise glukozamin takviyesi. Glukozamin normal şartlarda insan vücudunda kıkırdak ve kemikler arası dokuyu oluşturan temel maddedir. Sağlıklı bir bireyde vücut tarafından doğal olarak üretilir ancak ilerleyen yaşlarda ve vücudun deformasyona uğramasıyla kıkırdak dokuda glukozamin üretimi durur. Bunun neticesinde de çeşitli eklem rahatsızlıkları ortaya çıkıyor. Bu rahatsızlıkların tedavisi için ise dışarıdan glukozamin takviyesi yapılması gerekiyor."

Bülbül, glukozaminin yıllardır Avrupa'da eklem romatizması, kireçlenme ve kıkırdak doku rahatsızlıklarında kullanılan, klinik çalışmalarla etkisi ispatlanmış bir madde olduğu bilgisini verdi.

Japonya'dan sipariş geldi

Prof. Dr. Muhammet Dönmez ise ürettikleri bitkisel sıvı glukozaminin, hiçbir katkı maddesi ve şeker içermemesinden dolayı haricen kullanıma da uygun olduğu bilgisini paylaştı.

Türkiye'de satılan glukozaminin yurt dışından ithal edildiğini dile getiren Dönmez, "Bu sayede hem ülkemizin ihtiyacını karşılayacak hem de ihracat yapılabilecek konuma gelindi. Gelinen noktada bugüne kadar yıllık yaklaşık 250 milyon dolar ödeyerek ithal ettiğimiz bir ürünü yerli olarak üretebileceğiz. Daha şimdiden başlangıç olarak Japonya'dan 50 tonluk bir glukozamin ham maddesi talebi aldık." dedi.

"Dünyada yılda 3,5 milyar dolarlık pazar hacmine sahip"

Dönmez, araştırmalara göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unun eklem rahatsızlığı yaşadığını ifade etti.

Glukozaminin, gıda takviyesi grubunda dünya genelinde yüzde 14 ile en çok tercih edilen ürün olduğunu söyleyen Dönmez, şöyle konuştu:

Glukozamin, dünyada yılda 65 bin tonluk tüketim ve 3,5 milyar dolarlık bir pazar hacmine sahip. Bu rakamın önümüzdeki 10 yıl içinde 8 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bizim hedefimiz, ürettiğimiz ürünün ciddi bir biyoyararlılık sağlaması, diğer glukozamin türevlerine kıyasla üstün özellikleri ile özel sektör ve devlet destekleriyle yakın zamanda pazarın üçte birlik kısmına ortak olmak. Bu da ülkemize yılda 1,2 milyar dolarlık döviz girdisi anlamına geliyor. Dünya genelinde de nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak buna olan ihtiyacın önümüzdeki 10 yıl içinde iki katına çıkacağını öngörüyoruz."

AA

Etiketler: kütahya, dumlupınar, glukozamin, frenk üzümü
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