NASA, Mars'a gönderdiği aracın iniş görüntülerini paylaştı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), "Perseverance" adlı keşif aracının Mars'a iniş görüntülerini yayınladı.

NASA, Perseverance için özel açtığı Twiter hesabından, cumartesi Mars yüzeyine inişin 3 farklı kamera açısından görüntülerini paylaştı. Mars atmosferine giren aracın hızını alçaltmak için paraşütünün açılması ile başlayan videoda, aşağıyı gösteren kamera açısında bir süre gökyüzünde süzülen Perseverance'in yüzeye temas anının net şekilde kaydedildiği görüldü. Aracın Kızıl Gezegen'e planlandığı gibi inişi ile NASA merkezinde sevinç çığlıkları atıldı, uzayda bir gezegene inişle ilgili de bir ilk gerçekleştirilmiş oldu. Perseverance, 30 Haziran 2020'de Florida'daki platformdan fırlatıldıktan sonra yaklaşık 7 aylık ve 470 milyon kilometrelik yolculuğun ardından 20 Şubat'ta Mars yüzeyine inmeyi başarmıştı. Euronews Türkçe

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