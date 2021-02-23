"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

NASA, Mars'a gönderdiği aracın iniş görüntülerini paylaştı

23 Şubat 2021, Salı 11:44
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), "Perseverance" adlı keşif aracının Mars'a iniş görüntülerini yayınladı.

NASA, Perseverance için özel açtığı Twiter hesabından, cumartesi Mars yüzeyine inişin 3 farklı kamera açısından görüntülerini paylaştı.

Mars atmosferine giren aracın hızını alçaltmak için paraşütünün açılması ile başlayan videoda, aşağıyı gösteren kamera açısında bir süre gökyüzünde süzülen Perseverance'in yüzeye temas anının net şekilde kaydedildiği görüldü.

Aracın Kızıl Gezegen'e planlandığı gibi inişi ile NASA merkezinde sevinç çığlıkları atıldı, uzayda bir gezegene inişle ilgili de bir ilk gerçekleştirilmiş oldu.

Perseverance, 30 Haziran 2020'de Florida'daki platformdan fırlatıldıktan sonra yaklaşık 7 aylık ve 470 milyon kilometrelik yolculuğun ardından 20 Şubat'ta Mars yüzeyine inmeyi başarmıştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: NASA, Mars, araç, iniş görüntüsü
Okunma Sayısı: 629
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sillesini yediğiniz düzen adına ahkam kesiyorsunuz

    Almanya’nın Bavyera eyaletinde sevindiren gelişme

    Gıda fiyatları durmuyor

    Avustralya'da sağlık çalışanları için özel pul: Başörtülü önde

    Kanada Meclisi de ‘soykırım’ dedi

    Kuraklık riski geçmiş değil

    Bir anda ara seçimi bulabiliriz

    Gergerlioğlu kararı: Hukuksuzluk belgesi

    Hak ve Adalet Platformu: Hak savunucularının yanındayız

    Mescid-i Aksa Ramazan'da ibadete açık olacak

    Küresel salgının son 24 saatinde neler yaşandı?

    Ekvador'daki hapishanelerde çıkan isyanda 50 mahkum öldü

    Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan ortak bildiri imzaladı

    Hak-İş'ten Diyarbakır annelerine destek

    Norveç-Türkiye maçı İspanya'da oynanacak

    Güç zehirlenmesi

    ‘El ele verip rezervleri harcadılar’

    Sudan'a kaçan Etiyopyalı sığınmacılar acil yardım bekliyor

    Yunanistan'a ait uçaklardan ''TCG Çeşme'' gemisine taciz

    'Ekonomik krizin farkına vardı varmasına da bilin bakalım ne yaptı?'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Sillesini yediğiniz düzen adına ahkam kesiyorsunuz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İktidar olmadan âdil olunmaz, öyle mi!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Adaletsizlik uyarısı
    Genel

    Bir anda ara seçimi bulabiliriz
    Ahmet BATTAL

    Habere bak, demokrasiye gel
    M. Latif SALİHOĞLU

    İsyandan habersiz Şeyh Said ve Said Nursî
    Süleyman KÖSMENE

    Âlimin şeytanı neden kurmay sınıfındandır?
    Genel

    Almanya’nın Bavyera eyaletinde sevindiren gelişme
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat aynasında ibret tabloları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.