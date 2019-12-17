Rekabet Kurumu'ndan Google açıklaması

Google'ın, Rekabet Kurumu tarafından şirkete kesilen ceza sonrası yaptığı, Türkiye'ye lisans vermeyeceği açıklaması üzerine, Rekabet Kurumu yeni bir açıklama yaptı.

Dünyanın en büyük arama motoru olan Google, “haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle” Rekabet Kurumu tarafından şirkete kesilen ceza üzerine, bu durumun düzeltilmemesi durumunda, Türkiye’de piyasaya sürülecek android telefonlara, kendi programlarını kullanabilmeleri için lisans vermeyeceği uyarısında bulunmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurumu'ndan son yapılan açıklamada, "Gelinen noktada Google’ın, diğer ülkelerde yaptığı gibi, Kurulumuz kararında yer alan yükümlülükleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir" ifadesi kullanıldı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Google'a, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca idari para cezası verilmiş, ayrıca Kanun kapsamında ihlal sayılan uygulamalara son verip gerekli uyumu sağlaması için 6 ay süre tanınmıştır. İlgili süre 6 Ağustos 2019 tarihinde sona ermiş ve aynı tarihte Google ilgili sözleşmelerde yaptığı değişiklikleri Rekabet Kurumuna sunmuştur. Google tarafından sunulan değişikliklerin Rekabet Kurulunca değerlendirilmesi neticesinde bu değişikliklerin soruşturma sonucunda tespit edilen ihlalleri ortadan kaldırmada yetersiz kalacağı tespit edildiğinden, Google’a 7 Kasım'dan itibaren Kanun’da öngörülen süreli (günlük) idari para cezası uygulanmaya başlanmıştır."