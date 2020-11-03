Sosyal Medya Yasası için verilen süre doldu

Sosyal Medya Yasası kapsamında Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya platformları için Türkiye'de temsilci bulundurmaları için verilen süre dün doldu. Sadece Rusya'nın sosyal medya platformu VKontakte (VK) temsilci atadı.

'Sosyal Medya Yasası' 1 Ekim itibariyle yürürlüğe girdi. Kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açan düzenleme kapsamında günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de en az bir temsilci bulundurmaları, bu kişinin de iletişim bilgilerine doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilmesi gerekiyor.

Yasaya göre Türkiye'de temsilci bulundurmayan sosyal ağ sağlayıcılarına 5 aşamalı yaptırım uygulanacak. İlk aşamada 10 milyon TL, bir ay sonra 30 milyon TL idari para cezaları kesilecek. Üçüncü aşamada üç aylık reklam yasağı uygulanacak. Bu süreçte de temsilci atanmazsa sosyal ağ sağlayıcısının bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 90 daraltılacak. Bu durumda söz konusu ağlara erişim kısıtlanmış olacak.

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen süre dün sona erdi. Bu süreçte sadece Rusya'nın Facebook'u olan sosyal medya platformu VKontakte'nin (VK) yasal temsilci atadığı öğrenildi.

Facebook, Twitter ve YouTube gibi devler için temsilci atama süresi dolarken, kasım ayı içinde ilk idari para cezaları (10 milyon TL) verilmeye başlanacak.