Kur’ân’ın büyüklüğünü ancak deliler inkâr eder

KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜN

Londra’da intişar etmekte olan Near East, yani Şark-ı karib 13 Nisan 1922 tarihli nüshasında şu sözleri yazmaktadır:

“Hazret-i Muhammed (asm) hakkındaki düşünüşümüz ne şekilde olursa olsun, şunu itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki Kur’ân tenzil ve tertip itibariyle şayan-ı hayret ve mu’ciz bir eserdir. Kur’ân’ın lisanı bizim lisanımızdan ayrı, fikirleri bizim fikirlerimizden ayrı olmakla beraber Kur’ân’ın kadir ve kıymetini, azametini, faziletini ve birçok nokta-i nazardan güzelliğini inkâr etmek akıl ve mantıktan mahrum olmak olur.”