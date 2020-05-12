Kur’ân’ın kör taklide muhalefeti

KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜN

İslamic Revyn adlı başmuharriri ve Haydarâbâd mekteplerinde müdür olan Muhammad Marmaduke Pickthall Londra “İslâmiyet ve Asrilik” hakkında irad ettiği bir nutukta şu beyenatta bulunmuştur:

“Son zamanlarda Müslümanlar manalardan ziyade elfaza ehemmiyet vermeğe başladılar. Halbuki Kur’ân şeyhülislâmların fetvalarnı, müctehidlerin ictihadlarını körü körüne taklit etmeyi istemez. Ve âyât-ı kerimenin tefsirindeki basit ihtilâflara ehemmiyet verilmesine muhalefet eder.”

Aynı muharrir Londra’daki Müslümanlara hitaben irad ettiği nutukta şu mütalâayı beyan ediyor: “ İ’cazi, Hazret-i Muhammed tarafından beyan olunan Kur’ân hakikaten bir mu’cizedir. Çünkü Hazret-i Muhammed (asm) medeni bir insan olmakla beraber ümmiydi. Hiç şüphe yoktur ki Kur’ân ona, bîhuş olduğu zamanlarda vahyolunuyordu. Dünyada Kur’ân’a benzer başka bir kitap yoktur ve bu kitap hakikaten mühayyirül ukuldur.”