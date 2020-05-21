Prof. Theodor Nöldeke-1: Kur’ân insanı Allah’a erdirir

KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜN

Prof. Theodor Nöldeke, Kur’ân hakkında yazdığı eserde diyor ki:

“Kur’ân’ın Mekki Sûre- lerindeki hedef, insanları batıl ilâhlara tapmaktan sarfı nazar ettirerek hepsini hakikî Hâlık’a irşattır. Bu sûrelerin mevzuu ne olursa olsun asıl hedefi budur. Kur’ân, bu vadide mantıkî delâilden fazla sami’lerinin muhayyilesi üzerinde icrayı tesir edecek en yüksek belâgati kullanmaktadır. Binaenaleyh bir taraftan Zat-ı Kibriya takdis ve tenzih olunarak onun kâinattaki lütufları tadat olunmuş, diğer taraftan putperestin zaafı teşhir edilmiştir. Bilhassa doğru yolda gidenlerin nail olacakları mükâfatlar ve eğri yola sapanların duçar olacakları mücazatlar, çok şayanı dikkattir. Kur’ân’ın bilhassa bu hususiyeti, intişarı İslâm’ın kuvvetli sebeplerinden sayılır.”

Profesör Theodor Nöldeke daha sonra diyor ki: “Kur’ân’ın en muhteşem sûreleri kıyamet gününün takarrübü üzerine tabiatın titreyeceğini ifade edenlerdir. Bu âyetler okunurken insan arzın tarumar olduğunu, dağların atılan pamuk gibi dağıldığını, yıldızların karma karışık bir halde parçalandığını gözler ile görüyor gibi olur.”

1- Almanya’nın Elsine-i Samiye âlimlerindendir. 1859’da “Kur’ân’ın tarihi” ünvanlı eser, Fransız Akademisi’nin mükâfatını kazanmıştır. Profesör Theodor Nöldeke’nin saha-i tetkikatı vasi ve mütenevvi olmakla beraber başlıca saha-i ihtisası Elsine-i Samiye, medeniyet-i İslâmiye ve İslâm tarihidir. Theodor Nöldeke’nin eserleri “Taberi” tercümesi mütehassıslara ait olmakla beraber diğer eserleri umumî bir alâka ile takip olunmaya şayandır. Theodor Nöldeke “Urve bin El’verad”ın tarihi, Sasaniler devrinde İran ve Arap tarihini, Gassaniler’in tarihi, beş muallakayı, cahiliyet edebiyatı hakkındaki tetkikatını neşretmiştir.

