Kur’ân, şayan-ı kabul olan yegâne kitaptır

Pencap’ta Siyh Mezhebi’nin müessisi olan Baba Nanak, Cenem Sakihi namıyla yazdığı dinî kitapta bütün kütüb-ü mukaddese hakkında mütalâat dermeyan etmektedir. Siyh Mezhebi muvahhit bir mezheptir. İslâmiyet tesiri altında Hindistan’ın eski dinini tadil etmiştir.
Baba Nanak diyor ki:
Zebur, Tevrat, İncil ve Vedalar’ı (yani Brahmanların kütüb-ü mukaddesesini) vesair kütüb-ü diniyeyi tetkik ettimse de yalnız Kur’ân’ın şayanı kabul ve tesliyetbahş olduğunu gördüm.
Baba Nanak daha sonra diyor ki:
“Hakikat halde, imanın hakikî kitabı, fikre itminan veren kitap, ancak Kur’ân’dır.”