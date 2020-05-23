Kur’ân, şayan-ı kabul olan yegâne kitaptır

KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜN

Pencap’ta Siyh Mezhebi’nin müessisi olan Baba Nanak, Cenem Sakihi namıyla yazdığı dinî kitapta bütün kütüb-ü mukaddese hakkında mütalâat dermeyan etmektedir. Siyh Mezhebi muvahhit bir mezheptir. İslâmiyet tesiri altında Hindistan’ın eski dinini tadil etmiştir. Baba Nanak diyor ki: Zebur, Tevrat, İncil ve Vedalar’ı (yani Brahmanların kütüb-ü mukaddesesini) vesair kütüb-ü diniyeyi tetkik ettimse de yalnız Kur’ân’ın şayanı kabul ve tesliyetbahş olduğunu gördüm. Baba Nanak daha sonra diyor ki: “Hakikat halde, imanın hakikî kitabı, fikre itminan veren kitap, ancak Kur’ân’dır.”

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