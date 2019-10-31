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31 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Fıtrî haccam olan sivrisinekler

Cenk ÇALIK
31 Ekim 2019, Perşembe
Bilim adamları sinekleri yapısal olarak ikiye ayırıyor: Karasinekler ve sivrisinekler.

Karasinekler genel sinek nüfusunun % 90’ını oluştururken, sivrisinekler ise % 10’unu oluşturuyor. Rabbimiz Kur’ân’da her ikisi için de bir âyet indirmiş. Karasinekler için Hac Sûresi’nin 73. Âyeti. Sivrisinekler içinde Bakara Sûresi’nin 26. Âyeti. Bu yazımızda sivrisineklerden bahsetmeye çalışacağımız.  Öncelikle ilgili âyeti hatırlayalım; “Allah, sivrisinekle yahut ondan daha küçüğüyle misal vermekten çekinmez. İman edenler bilirler ki, o, Rablerinden gelen hakkın tâ kendisidir. İnkâr edenler de ‘Allah bu misalle ne demek istedi?’ deyiverirler. Allah, bu misalle nicelerini saptırır, nicelerini de doğru yola ulaştırır. Aslında, Allah’ın saptırdıkları, zaten yoldan çıkmış olanlardır.” (Bakara Sûresi, 26.)

Görüldüğü üzere sivrisineğin yaratılış gayesini kavrayamayan insanlar boyutlarının küçük olmasını kendilerince eleştirmektedir. İman ehl-i’nin durumu ise çok farklıdır. Gerekli tefekkürü yaparak imanları daha da kavi hale gelmektedir. Bu durum biz inananlar için çok büyük bir nimettir. Zira iman gözüyle baktığımızda tefekkür düzeyimize imanımız ziyadeleşmektedir. 

Oysaki iman etmeyenler için her bir misal anlayamadıkları ya da anlamak istemediklerinden onların inkârını daha da arttırmaktadır. 

Bu hususta Rabbimize sonsuz hamd ederken sivrisinekleri daha tesirli nasıl tefekkür etmeliyiz? sorusu da akla geliyor. Evet, böyle bir derdimiz olmalı. 

Rabbimizin bizler için yarattığı mahlûkatı hakkıyla tefekkür ederek imanımızı daha da kavileştirmek gibi gayelerimiz olmalı. Yine, sonsuz hamd olsun ki  Üstad Bediüzzaman Hazretleri imdada yetişiyor. 

Bu yazımızda Sinek Risalesi’nde geçen ilgili pasajı hatırlayarak daha derin düşünmemizi gerçekleştirmeye çalışalım:        “Acaba hararet zamanından vücudun idaresinden fazla olan kanın çoğalması ve bulaşık ve bazı mevâdd-ı muzırrayı hâmil evridede cereyan eden mülevves kana musallat, belki memur olan sivrisinek ve pireler fıtrî haccâmlar olmasınlar mı? Muhtemel... San’atına, akılların hayran olduğu Allah, her türlü kusur ve noksandan münezzehtir.’’ (Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2017, s. 422-423)

Bu satırların ifade edilebilmesi için  zamanından çok daha ileri ilme sahip olmak ve bu bilgileri tefekkür noktasında kullanmak gerekiyor. Üstad Hazretleri’ninde tam olarak yaptığı budur.    Şimdi bu noktaları biraz daha açmaya gayret gösterelim: 

Malûmunuz asıl çoğalmasını sivrisinekler sıcak aylarda yani yaz aylarında yaparlar. Buna mukabil bizim de yaz aylarında kanımız olması gereken miktardan fazla bir şekilde çoğalır. Peki, bu fazla kan ne olacaktır? Bu kan alınmaz ise bazı sağlık sorunlarına sebep olacak mıdır? Yaşama kalitemiz nasıl etkilenecektir? Bu hususun çözülmesi için nelere ihtiyaç duyulmaktadır?

 Fazla kanın alınması noktasında Peygamber Efendimiz’in  (asm) hacamat sünnetini bilmeyenimiz yoktur. Bununla ilgili çok sayıda hadis-i şerif nakledilmiş ve Efendimiz (asm) teşvik etmiştir. Peki, daha önce sivrisineklerin de “fitrî haccam’’ olduğunu hiç düşündük mü? 

Rabbimiz bizler için ücretsiz haccamlar yaratıp, tam da ihtiyacımız olduğu dönemde çok sayıda göndermesi bize olan şefkatinin, merhametinin göstergesi değil de nedir?

 Sivrisineklerin aldığı kanın da özelliğine bakarak Rabbimizin şefkatini bir kez daha görebiliriz. 

Malûmunuz vücudumuzda iki tür kan dolaşır: Temiz ve kirli kan. Sivrisinekler daima kirli kan alır, temiz kana dokunmazlar. Kirli kanın özellikleri nedir? Çok sayıda sağlığımızı tehdit eden zararlı  maddeyi ihtiva etmesi ve zamanında temizlenmezse damarlara yapışması.

Bu faydaları düşünürken  sivrisineklerin nasıl bir fayda sağladığı da aklımıza gelebilir. Sebebini öğrendiğimizde vicdanımızın sızlamasına vesile olacaktır. Erkek sivrisinekler kan emmezler. Sadece dişi sivrisinekler kan emer. Sebebi ise kendisi değil yavrularıdır. Yavrularının protein ihtiyacını karşılamak için emerler. Yani, bir annenin kendi evlâtlarını hayatta tutabilmek için ölümü göze alarak bizim kanımızla beslemeye çalışmasıdır. Çoğu zaman bu girişimi hayatıyla ödetiyoruz insanoğlu olarak. Bu da çok sayıda yavrunun da ölümü anlamına geliyor. Sivrisinek annelerinin bu şefkatinden çıkarmamız gereken çok neticeler olduğu aşikârdır.

Peki, bu işi herhangi bir tıp eğitimi almayan sivrisinekler nasıl yapabilmektedir? Gece karanlığında nasıl oluyor da yerimizi tesbit edebiliyor ve karanlıkta damarımızı hiç hata yapmadan bulabiliyorlar?

İlki, söylememiz gereken % 100 sondaj yetenekleridir. Hiçbir zaman damara denk getirememe gibi bir durumla karşılaşılmamaktadır. 

Her zaman iğnelerini damara tam isabet ettirmektedir. Hatta gece karanlığında bile bu durum değişmemektedir. Yeni işe başlayan bir hemşireye denk gelmişsek bu durumun ne kadar mu’cizevî olduğu son derece açıktır.

Zifiri karanlıkta bile evlerimizde hatta yorganın altında olsak bile yerimizi tesbit etmekte zorlanmamaktadırlar. Zira, Rabbimiz sivrisineklere ortamın sıcaklık değişimini hissedebileceği özel organlar ihsan eylemiştir. Son araştırmalar sivrisineklerin ortam sıcaklığının 1000/1’lik değişimleri bile fark edebildiğini göstermektedir. Her canlı gibi bizimde vücudumuz ısı yayar. 

Bu yayılan ısı da sivrisinekler tarafından anında algılanabilmektedir. Kusursuz bir sistem tıkır tıkır işlemektedir. Adeta gece karanlığında sivrisineklerde bir tür termal kameraları var da farklı renkte hedef görüyor ve o hedefe hemen intikal ediyor gibidir.

Son araştırmalar sivrisineklerin ortamdaki oksijen/karbondioksit oranını da algılayan organlara sahip olduğunu göstermektedir. Bu da sanki bir rota gibi sivrisineğe rehberlik ederek hedefine ulaştırmaktadır. 

 Saymakla bitiremeyeceğimiz özelliklerde yaratılan sivrisineklerin her bir özelliği Rabbimizin sonsuz rahmeti, merhameti, hikmeti, ilmi, kudreti gibi pek çok sıfatını göstermektedir. 

Not: Konunun detayını, Euronur.tv ve Yeni Asya sitelerinde yayınlanan “Sinek, nefsime hoca ve muallim oldu” adlı video dersimizi izleyebilirsiniz.

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