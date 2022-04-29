Oruç, obeziteye bir çare

HİKMETLİ AÇLIK - Cenk Çalık

Günümüzde en başta gelen sağlık sorunlarından biri obezitedir. Çok fazla ve sık sık gıda tüketimi obeziteye sebep olur. Alman profesör Cehardet, iradenin takviyesi konusunda yazdığı kitapta, orucu tavsiye ederek, insanın maddî meyillerinin esiri olmaması, nefsinin dizginlerine malik bir hayat yaşaması için ruhun cesede hakimiyetini temin edecek en tesirli yolun oruç olduğunu belirtir.

Çözüm reçetesi olarak sunulan ve her gün yenilerinin eklenmesiyle genişleyen diyetler de meseleyi vuzuha kavuşturamamıştır. Yapılan araştırmalar diyet yapanların kısa sürede verdikleri kiloları tekrar geri aldıklarını ortaya koymuştur.

Bu meselenin çözümü oruçtadır. Zira oruç boyunca tüketilen yiyeceklerin azalması midenin de küçülmesini sağlar. Verilen kiloların kalıcı hale gelebilmesi için kısa süreli değil, ömür boyu alışkanlığa ihtiyaç vardır. 30 günlük oruç bu alışkanlığın kazanılması için mühim bir fırsattır.

Her geçen gün küçülen mideyle daha az gıdayla tok kalmanın kapısı açılır. Bu vetirede aynı zamanda vücuttaki tiroid hormonunun üretimi artırılarak metabolizmada hızlanır. Bu hızlanma gıdalardan emdiğimiz besin miktarını da artırmayla neticelenir.

Verimli bir metabolizma etkinliği için oruç tutmanın rolü büyüktür. Adiponektin adı verilen hormonun oruç tutma ve gece geç saatlerde yemek yemenin kombinasyonu sayesinde artmasını sağlanır ve böylece kaslarımızın daha fazla besin emmesine izin verilir. Vücudun çeşitli alanları da daha sonra etkili bir şekilde çalışması için gereken gıdalardan yararlanabilecektir…