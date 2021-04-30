Soğutarak ve önümüzden yemek bereket vesilesidir!

ORUÇ TUT, SIHHAT BUL - Hazırlayan: Cenk Çalık

Bereket demişken sofrada hadislerde zikredilen iki hususu daha hatırlamış olalım. İlki “Sizlere yemeği soğutarak yemenizi tavsiye ederim, çünkü soğuk yemek faydalıdır, bereketlidir. Bilmiş olunuz ki fevkalâde sıcak yemekte fayda ve bereket yoktur.” 1 hadisi şerifdir. Yani, yemek insanı değil, insan yemeği beklemelidir. Aksi takdirde çok tüketim yapılacak ve bereketi kaçacaktır.

İkincisi ise “Bereket yemeğin ortasına iner. Bu sebeple tabağın ortasından değil, kenarlarından itibaren yiyiniz.” 2 hadisidir. Yani, yemeğin ortasını en son yememiz gerekir. Önümüzden başlamalı ve son lokma olarak ortasıyla bitirmeliyiz.

Hürmetin ifadesi: Dayanmadan ve oturarak yemek!

Yemek yerken bir yere dayanmaktan kaçınmalıyız. Efendimiz (asm) “Ben dayanarak yemem” 3 beyanı bu hakikati doğrular. Hz. Enes’in (ra) “Rasüllullah’ı çömelir vaziyette durup hurma yerken gördüm” 4 şeklindeki nakli de mühimdir. Efendimiz’in (asm), bir hurma tanesi dahi ayakta yemediğini, herhangi bir şey yiyecek olduğunda nimeti veren Rabbimize karşı hürmeten çömeldiğini anlıyoruz. Biz de hayatımıza bu önemli prensibi küçük-büyük nimet olduğuna bakmadan yaşamalıyız.

Dipnotlar:

1- Camius Sağir 1/4.

2- Ebû Dâvûd, Et’ime 17; Tirmizî, Et’ime 12.

3- Buharî, Yiyecekler, 13; Tirmizî, Yiyecekler, 28/1831; Ebu Davud, Yiyecekler, 17/3769.

4- Müslim, İçecekler, 149/2044; Ebu Davud, Yiyecekler, 17/3771.