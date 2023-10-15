Kodu E171’dir. Beyaz gıda renklendiricisidir. Gıdalarda nem tutucu, renklendirici ve boyar madde olarak kullanılır. Özellikle beyaz renkli gıdalarda renk ve parlaklığı artırır. Bu maddenin nem çekici özelliği, gıdanın raf ömrünü artırır.

Şekerlemeler, hazır tatlılar, sakızlar, beyaz un, sofra tuzu, kabartma tozu ve beyaz leblebi gibi ürünlerde oldukça yaygın olarak kullanılır.

Nanoparçacıklar şeklinde vücuda giren titanyum dioksit; sindirim sistemi, sinir sistemi, üreme sistemi, hormonlarında birikim olduğu ve bu birikim sonucu çeşitli toksik etkiler oluştuğu gözlemlenmiştir. Ayrıca bu birikim ve toksik etkinin ana hedefinin karaciğer olduğunu belirtmek gerekir. Solunduğunda inflamasyon ve astım riskini artırır.

Bazı çalışmalar, nano titanyum dioksidin bağışıklık, hücre hasarı gibi etkilere de yol açabileceğini göstermiştir. Genotoksik etkiye sahiptir; yani DNA’ya ve genlere toksik etki göstererek mutasyonlara ve kanserlere sebep olan kimyasal maddeler sınıfındadır. Hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırmada E171’in anne karnındaki fetüse ulaşabildiği kanıtlanmıştır. Ayrıca, Kronik iltihaplı bağırsak rahatsızlığına sebep olur ve bağışıklık sistemini zayıflatır.

EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı) yıllar sonra da olsa titanyum dioksitin artık güvenilir bir gıda katkı maddesi olarak değerlendirilemeyeceği kararına vardı ve 6 Mayıs 2021 itibariyle titanyum dioksite dair ilgili güncellemeleri gerçekleştirdi. Bu net karara rağmen Türkiye’de organikler hariç tüm gıdalarda kullanımı serbesttir. Yorumu vicdanınıza havale ediyoruz…