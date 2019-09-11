Okuyan aldanmaz

Üstadımız “Risale-i Nurlar’ı okumak on defa benimle görüşmekten evlâdır” diyerek, okumanın önemini veciz bir şekilde söylemiş.

İhlâs Risalesi hakkında “Lâakal her onbeş günde bir defa okunmalıdır” kaydını koyması, Meyvenin Dördüncü Meselesi için “Her daim okunmalıdır” tavsiyesi.

Aynı tavsiyeyi “Kur’ân-ı Hakîm’in tilmizlerini ve hadimlerini ikaz etmek ve aldanmamak" için yazılan “Desise-i Şeytaniye” bahsi için de yapması sıkıntılar karşısında ilâcın ancak okumakla çözülebileceğini hatırlatır.

Üniversiteli Nur Talebelerinin okumakla ilgili şu tesbiti de önemli:

"Birinci Cihan Harbi’nde Gönüllü Alay Kumandanı olarak esir düştüğü Rusya’da Moskof Çarlığı’na karşı izzet-i İslâmiyeyi muhâfaza edip, kurşuna dizileceği hengâmda, 'Âhirete gitmek için bana bir pasaport lâzımdı' diye ölümü istihkâr eden böyle bir kahraman-ı İslâm Üstadımız Bediüzzaman’ın eserlerini okumak nîmet-i uzmâsına mukabil canımızı da fedâ etsek, ömrümüzü de ona vakfetsek, zulümden zulüme de sürüklensek, ömrümüzün nihayetine kadar şükran secdesinden de kalkmasak bize yine ucuzdur.” (Tarihçe-i Hayat, s. 607)

Her türlü dini faaliyetin yasaklandığı yıllarda, hayatları pahasına eserlerin bugünlerde okunmasını sağlayan fedakârların bizlerden istediği tek şey; Risale-i Nurlar’ın ihlâsla ve samimiyetle okunmasıdır.

Netice olarak: Ortaya her müşkülü halleden cihanşümul bir eser ortaya çıktı. “İmam-ı Gazali (ra) gibi en meşhur İslâm hükemalarının eserlerini tetebbu eden muhakkik ve müdakkik ehl-i ilim diyor ki; Risale-i Nur’dan okuduğum bir sahifenin bana verdiği istifade, diğer eserlerin on sahifesinden daha fazladır.” Ve hakeza felsefî eserlerle meşgul olan bir muallim, bir edebiyatçı, bir doktor, bahtiyar bir üniversiteli okudukları Risale-i Nur eserlerinden ne kadar etkilendiklerini “Tarihçe-i Hayat” eserinde çok güzel ve etkili bir şekilde anlatmışlar.

Bütün problemlerin çözümü Risale-i Nur eserlerde mevcuttur. Başta "Hizmet Rehberi" olmak üzere, okuduklarımızı hayatımıza tam olarak yansıttığımızda her zorluğun aşıldığını görürüz.

Yeter ki, İhlâsla ve önce kendi nefsimizi ıslâh etmek için okuyalım.