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28 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

Talebelerinin Bediüzzaman’a yaptıkları duâlar - 1

28 Kasım 2021, Pazar
Üstadın lâhikalarda yer alan mektuplarına dikkat ettiğimizde, mektupların bir kısmının başında çoğunlukla da sonunda hem duâ etmiş hem de kendisi için duâ talebinde bulunmuş.

Demek ki, mektuplarında isme ve bütün Nur Talebelerine duâ eden Üstada bizim de duâ etmemiz gerekir. Bunun da en güzel örnekleri şüphesiz ki Üstadı gören ve Risale-i Nur’un değerini çok iyi kavrayan saff-ı evvel abilerden görmek mümkün. 

Lâhikalardan tesbit edebildiklerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz:

Hulusi Abinin Barla Lâhikasındaki duâsı: Yirmi Altıncı Mektubu büyük sevinçle aldım. Defaatle, dikkatle, merakla, muhabbetle, lezzetle okudum ve neticede, “Duânız olmazsa ne değeriniz var?” ferman buyuran Zât-ı Zülcelâle ubudiyetle intisabım hasebiyle ve abdiyetin tazammun ettiği lisanla, kemal-i acz ve fakr ve şevkle, tamamen hasbî, bütün mânâsıyla Allah namına, bütün vuzûhuyla ehl-i iman ve Kur’ân nef’ ve hesabına olan maddî, manevî, zahirî, bâtınî, dünyevî, uhrevî hidemâtınızın mükâfatını lütuf ve kerem-i bînihayesine münasip bir tarzda ihsan ve ikram buyurmasını ve zat-ı Üstadânelerini her iki cihanda aziz etmesini ol Hâlık-ı Rahîm ve Kerîm Hazretleri’nden abîdâne tazarru ve niyaz eyledim.1 

Şamlı Hafız Tevfik’in duâsı: Şu eser-i bergüzîdenizi Cenab-ı Hak ind-i İlâhîsinde ve nezd-i Peygamberîde kabul eylesin. Şefâat-i Nebeviyeye efendimi ve fakiri de nâil eyleyip, sancak-ı Muhammedî (asm) tahtında cümlemizi ihvanlarımızla beraber haşreylesin. Âmin.2 

Sabri’nin duâsı: Üstadım Efendim, Şu kıymetli elmaslar Cenab-ı Hak’tan Habib-i Zîşânına gönderilen şecere-i tûbânın nâmütenâhi semereleri olduğunu ve bunların emsali gibi bînazîr mücevherâtın ihraç ve teşhiri zamanını bulup sergi-i Rabbâniye ve Muhammediyeye (asm) vaz eden zat-ı Üstadânelerine şu dakikada kasır aklım ve istidadsız lisanımla şöyle duâlar ediyorum: 

Allah’ım! Risalet’ün-Nur denilen şu emsalsiz incinin müellifini muhafaza eyle. Onun ve Sabri’nin kalblerini sevinç, neşe ve hakikatlerle doldur.3 

Hulusinin duâsı: Mütemadiyen mü’minleri bu kestirme, selâmetli ve saâdetli yola çağıran Üstadımızdan Allahü Zülcelâl Hazretleri ebeden razı olsun. Dünyevî, uhrevî bütün muradlarını hasıl etsin. Ümmet-i Muhammed’e bağışlasın. Âmin bihurmeti Seyyide’l-Mürselîn.4 

Hafız Ali’nin duâsı: Sözler ve o Nur fabrikasının elektrik lambaları ve kuvve-i câzibeleri, o yolu pek parlak gösterdiği gibi, pek yakından cezb edip hemen yakın ve yakından daha yakın olduğunu göstermekle beraber, havf yerine emniyet, zakkum yerine asel bahşediyorlar. Ve fevkalgaye hikmetlerini beyanda aczimi itirafla, lisanımın döndüğü kadar derim: “Ya Rab! Bihakkı ismike’l azim ve bihakkı Kur’âni’l-Hakim ve bihakkı Habibike’l Ekrem, deryâ-yı nurun başkumandanı olan Üstadımı razı olduğun amel üzerine sâbit ve razı olacağı amelini teshil ve müyesser kıl. Âmin, bi hürmeti seyyidi’l-mürselîn.”5 

Zekai’nin duâsı: Aziz Üstadım, anlıyorum ki, kaybolmuş ümitlerimin, hayatımın semâsında sönen yıldızlarımın ufûlüne teessüf edip, bir fecr-i sabah ararken, bir nur sîma, bir nur sabah karşımda parladılar. Allah sizden razı olsun ki, kıymetli eserleriniz sayesinde hayatın kıymet ve ehemmiyetini anladım. Bu suretle kalbime bir istinadgâh-ı manevî buldum diye müstağrak-ı sürur oluyorum. Heman, Rabbim, Üstadımızı iki cihanda aziz ve gayelerine vâsıl eylesin. Âmin.6 

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Barla Lâhikası, s. 31.

2- A.g.e. s. 39.

3- A.g.e. s. 43.

4- A.g.e. s. 51.

5- A.g.e. s. 55.

6- A.g.e. s. 58.

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