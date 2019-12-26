"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ARALIK 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Ankara’nın “yaptırımlar”a tepkisizliği

Cevher İLHAN
26 Aralık 2019, Perşembe 00:05
Amerikan Kongresi’nin “Türkiye’ye yaptırımları” öngören “1915 olaylarının ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanınması” tasarısından sonra Trump’ın 2020 savunma bütçesinde “Amerika’nın ‘Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası” kapsamında “yaptırımlar”ın uygulanmasını imzalaması ABD ile ilişkilerde yine Türkiye’ye kaybettiren son bir skandal oldu.

Zira bu imzayla yürürlüğü giren 738 milyon dolarlık Savunma Harcamaları Yasası’nda, Türkiye, peşinen ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 savaş uçakları programından çıkarılarak bu uçakların teslim edilmeyeceği vurgulanıyor. Bununla da kalınmıyor; Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Türk Akımı ile Kuzey Akımı-2 projelerine de yaptırımlar getiriliyor. Dahası, enerji boru hatlarının inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine dahi yaptırımlar isteniyor.  

Keza Türkiye’ye F-35’lerle ilgili kısıtlamaların kaldırılması için “Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemine sahip olmaması ve benzer bir savunma ekipmanı satın almayacağı” teminatının Kongre’deki komisyonların raporlarıyla belgelenmesi gerektiği şart koşuluyor. 

Bu arada Türkiye’ye “yaptırımlar” paravanında açıkça ambargo dayatılırken, Güney Kıbrıs Rum Kesimine silâh ambargosu kaldırılıyor. Ayrıca İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs ile birlikte Doğu Akdeniz’deki enerji işbirliğini kolaylaştırmak için “ABD-Doğu Akdeniz Enerji Merkezi”nin kurulması öngörülürken, Yunanistan’a 3 milyon dolar “dış askeri finansman”, Kıbrıs Rum Kesimi’ne bir buçuk milyara yakın destek ve yardım hesaplanıyor. İlaveten “münhasır ekonomik bölge”ye ve Yunanistan’ın hava sahasına ilişkin herhangi bir müdahalenin ABD Dışişleri Bakanlığı ile ilgili mekanizmalarca tespit ve rapor edilmesi tehdidi savruluyor. (gazeteler, 21.12.19)

TÜRKİYE’YE SON KAZIK!

Görünen o ki günlerce “iktidara ilişik medya”daki ‘diplomatik zafer” övgüleriyle propaganda edilen son Amerika ziyaretindeki “Erdoğan - Trump görüşmeleri” bir işe yaramamış. “En azından ayak sürer” denilen Trump, kapalı kapılar arkasında Erdoğan’a verdiği “sözler”in aksine “Türkiye’ye yaptırımları” “ABD’nin düşmanlarıyla mücadele” olarak resmen dayatıyor. 

Ve Cumhurbaşkanı’nın “yeni yaptırımlar”a karşı “Çıkıp karar almışlar, alsalar ne yazar. Bu kararların kıymeti harbiyesi yok. ABD ile yaptığımız “mutabakat”a ve Trump’la ikili görüşmelerimize aykırıdır” tepkisiyle Ankara’dakilerin “Trump’tan beklentileri” resmen boşa çıkarılmış.  

Özetle, Noel tatili öncesi “Türkiye’ye yaptırım uygulanması” tasarısının kabulü, Cumhurbaşkanı’nın “ABD ile işbirliğinin geliştirilip derinleştirmesinde hemfikiriz” dediği Trump’ın Türkiye’ye attığı son bir kazık oluyor. 

Düşülen vartada, daha evvel “Nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz, biz NATO’da beraberiz, stratejik ortağız, yakışıyor mu? Böyle devam ederlerse bizim de vereceğimiz cevaplarımız var. Yeri geldiği zaman gerekiyorsa İncirlik’i de, Kürecik’i de kapatırız!” diye “rest” çeken Cumhurbaşkanı’nın bu konuda suskun kalması dikkat çekici. (gazeteler, 15.12.19) 

“BAŞARI!” ÖVGÜLERİNİN AKIBETİ!

Neticede, “Cumhurbaşkanınızla görüştüğümüz gibi görüşüyoruz” diyerek teröristlerle görüşmekten vazgeçmeyen, “hakaretâmiz mektup”tan dolayı en ufak bir özür dilemeyen Trump’ın yüksünmeden ağır ekonomik ve askeri-savunma “yaptırımları”nı imzalaması, “şahsi ilişkiler ve dostluk”a hapsedilen dış politikanın akıbetsizliğini bir defa daha ortaya çıkarıyor.  

Zira ABD ile “mutabakat”a rağmen, Pentagon’un pervâsızca Suriye’nin kuzeyinde Fırat’ın doğusunda 50 bin TIR dolusu silâh ve mühimmatla silâhlandırdığı ve “birlikte çalışmayı sürdüreceğiz” dediği işbirlikçisi PYD/YPG terör örgütü bölgeden tasfiye edilmezken, Amerikan askerleriyle örgüt militanları hâlâ bölgede ortak devriye geziyor! “Türkiye’nin kontrolünde olduğu” söylenen sözde “güvenli bölge” alanından Türkiye’ye yönelik havan topu saldırıları geliyor. 

Hulâsa, Cumhurbaşkanı’nın Amerika ziyareti sonrası iktidar medyasının çarpıtmalarıyla muallel ve “başarı!” medhiyeleriyle dolu “güzellemeler”in tam tersine ABD ile problemlerin hiçbirinin çözülmeyip halının altına sürüldüğü açığa çıkıyor.

Okunma Sayısı: 40
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ne zaman normale dönülecek?

    Çılgınlığa gerek var mı?

    İdlib’den kaçış

    Yine beton, yine rant

    'Turist sayısında yüzde 50 azalma oldu'

    Şehit polis dualarla uğurlandı

    2 günde 7 ilde 150 noktada yangın çıktı

    Binalar için Enerji Kimlik Belgesi almamış olanlar dikkat!

    Avrupa'nın en iyi futbol takımları belli oldu: Türkiye'den bir takım yer aldı?

    Cerablus'ta terör saldırılarında 14 sivil yaralandı

    Duygulandıran bir hayat hikayesi...

    Rusya, İran ve Esed'in felakete sürüklediği İdlib'de son durum?

    Suriye'de insani yardım çalışanları da tehdit altında

    Yeni asgari yarın açıklanacak

    Yeni vergi yağmuru

    Mülâkat hak gaspıdır

    ÇED raporu felâket

    Koyun projesinde dağ fare doğurdu

    Benin'de ayine gidenleri taşıyan tekne battı: 100 ölü

    Filistin'den Pompeo'ya 'antisemitizm' suçlaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Timurlenk Bozkurt ve Haydar Açıkbaş
    Faruk ÇAKIR

    Çılgınlığa gerek var mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    ‘Kanal İstanbul’a dair...
    Ali FERŞADOĞLU

    Fatiha tefsirinde Kur’ân mefhumları öğretilir (1)
    Süleyman KÖSMENE

    Evlâtlıklar büyüdüğünde namahrem olur mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Atilla YILMAZ

    Birinci Dünya Savaşı’nda Hintliler
    Risale-i Nur'dan

    Hayatı veren Allah, rızkı da verir
    Mikail YAPRAK

    Timurlenk Bozkurt’u tanımak
    Genel

    Mânevî cihad, tahkikî imanla olur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.