"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Millet artık kanmıyor

Cevher İLHAN
24 Temmuz 2024, Çarşamba
Özellikle mahalli seçimlerden sonra artık toplumu manipüle edemeyen iktidardakilerin yeniden “kamplaştırma ve kutuplaştırma siyaseti”ni tahriki dikkat çekici.

Öncelikle Cumhurbaşkanı ile ekonomiden sorumlu bakanların neredeyse her ay “düşecek” nakaratını tekrarladıkları enflasyonda Türkiye’nin dünyada “dördüncü”, Avrupa’da “birinci” çıkmasına karşı bir yığın karartmaya devam ediliyor.

Peşpeşe akaryakıt fiyatlarına getirilen zamlara, elektriğe yüzde 38 zammın her şeye sirayet edeceğine bakmadan emekli ücretlerine yapılacak zammın enflasyona sebep olacağı öne sürültyor. İnadına dayatılan ve Diyanet’in de doğrudan “faiz olduğu” fetvası verdiği Kur Korumalı Mevduata 1 trilyon 300 milyar lira hebâ ettikten sonra.

Bu yüzden, “tarihin en ağır ekonomik krizi”nde bütün ikazlara rağmen bile bile sapılan çıkmaza karşı âdeta yeni iktidara gelmişler gibi çarpıtmaların ardı arkası kesilmiyor.

EKONOMİNİN AKIBETİNİ SORGULUYOR

2018’den bu yana “Ben ekonomistim, ekonominin sorumlusu benim ben!” iddiasıyla Cumhurbaşkanı’nın “tek kişilik yönetim” referandumunda “verin yetkiyi, bu kardeşiniz bakın enflasyonla, faizle, şunla - bunla nasıl baş edecek!” vaadlerinin “fos” çıkmasına karşı yeni yeni “aldatmalar”a başvuruluyor.

Ekonomistlerin tesbitiyle, 100 milyar dolar ekside olan Merkez Bankası’nın swap-borç paralarla “rezervi”nin arttığı ileri sürülürken daha önce “dolandırıcı” diye hakaretler savurduğu, ancak uluslararası finans merkezlerinden para bulması hesâbıyla ısrarla ekonominin başına getirdiği Bakan’ın “IMF’siz IMF politikası” tam gaz dayatılıyor.

Aslında Cumhurbaşkanı’nın emekli maaşlarına dair “Ne verirsek verelim enflasyon karşısında eriyecek” diye “dipsiz kuyu” yakınması, “Saray ekonomisi”nin iflasının ikrarıydı.

Bu yüzden, dolar garantili, Londra mahkemeleri teminatında tahkimli, 100 milyarlarca dolarlık ihaleleri alan sermayeye vergi muafiyetleri, borç silmeler ,kredi ve teşviklerle kıyaklar sunulurken, “yeni vergi yasası”nda yanlış politikalarla, azan israfla yaşanan derin ekonomik bunalımın bedeli yine dar ve sabit gelirlilere, emekli ve emekçiye ödetiliyor. “Çok kazanandan az, az kazanandan çok vergi tahsili” çarpıklığı sergileniyor.

Yıllardır “nereden getirirsen getir, sorulmayacak” diye her türlü istismara yol verildikten sonra Hazine Bakanı’nın “5 milyondan fazla harcamaları soracağız!” dönüşü, yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesad karıştırma, kamu malını yandaşlara peşkeşle kronikleşen hukuksuz; yatırım, üretim, istihdam ve şeffaflıktan yoksun “ekonomi”nin akıbetini ifşa ediyor.

“Kamuda tasarruf yasası”nın çıkarıldığı süreçte en son Saray’daki bir daire başkanının bir lüks tatil beldesinde iki kişilik yemeğe 168 bin lira hesap ödemesiyle gündeme gelen israfa karşı iktidar cenâhından yükselen tepkiler vaziyeti ele veriyor.

“MUGALÂTALAR DAĞILACAKTIR...”

Bu açıdan, Saraya yakınlığıyla bilinen bir iktidar partisi eski milletvekilinin pazar yerini gezdikten sonra “AKP döneminde, ‘tek kişilik rejim’de servetine servet katanlar’ın hangi politikaların sonucu olduğu soruluyor. “Bir yüzükle yola çıkanlar”ın ranta dayalı denetimsiz “ekonomi”yle servet transferi yapılan, “Boğaz’da bir kafede 10 bin lira verip kalkan” bir yığın “yeni şımarık zengini” türettiği sorgulanıyor.

Bundandır ki tam bir siyasi pişkinlikle ekonomiden eğitime, sağlıktan sanayiye, tarımdan dış politikaya bütün alanlardaki iflasa başkaları sebep olmuş yanıltmaları yapılıyor.

Ne var ki artık tahta çivi tutmuyor. Tek “hedefleri” ağır ekonomik çöküşü zamana yayıp zaman kazanmak, koltukta kalmakla siyasi ömürlerini uzatmak olan iktidardakiler artık “yeni oyun” kuramıyor. Millet artık aldatmaya, yalana, hayale, hileye kanmıyor.

Okunma Sayısı: 344
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    21 Temmuz, dünya genelinde yakın tarihin "en sıcak günü" oldu

    'Han Yunus'ta 1 gün içinde 150 bin kişi yerinden edildi'

    Klima hasta ediyor

    Millet ‘tek adam rejimi’ni reddetti

    Vergiyi, çok kazanandan alın

    Tarım tepetaklak gidiyor

    Dünya borç krizinde

    'Trump İsrail’i daha da azdırır'

    Hukuku uygulamak siyasetin görevi

    Bizlere danışılmadı

    İYİ Parti’den iki istifa daha

    Etiyopya - Gofa'da heyelan: Ölü sayısı 146'ya yükseldi

    Doğru üniversite ve doğru bölüm tercihi için nelere dikkat edilmeli?

    İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı

    Filistin'de çocuk felci tehlikesi

    Kuraklığın bedelini çok ağır ödüyoruz

    Aşırı sıcaklar kalp krizi riskini yükseltiyor

    İsrail bir haftada 63 kez saldırdı

    15 Temmuz’ların panzehiri demokrasi ve hukuktur

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Millet artık kanmıyor
    Zafer AKINCI

    15 Temmuz felâketi
    İbrahim Aktaşcı

    Atara atar, rötara rötar!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Para pul olurken
    Ali FERŞADOĞLU

    Susuyor, yetmiyor, bağıranları susturmaya çalışıyor!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Lozan’da İngiliz casusu var
    Genel

    Dünya borç krizinde
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Tarım tepetaklak gidiyor
    Genel

    Vergiyi, çok kazanandan alın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.