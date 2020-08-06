"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Salgın çıkmazı

Cevher İLHAN
06 Ağustos 2020, Perşembe
Türkiye’nin kontrolsüz “yeni normalleşme”yle koronavirüs salgınıyla mücadelede daha da zora girdiği en evvel siyasî iktidardan gelen ikrarlarla teyid ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), “Kovid-19 çekip gitmiyor, tam tersine pandemi büyüyor, vaka ve ölüm sayısı artışı sürüyor, daha en kötüsü bizi bekliyor” uyarılarına ve AB’nin Türkiye’yi “salgının yoğun olduğu ülkeler listesi”ne almasına karşı tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması yerine 1 Haziran’da toptan kaldırılmasıyla ciddî çıkmaza girildiği belirtiliyor.  

Bazı Bilim Kurulu üyelerinin bütün tembihlerine rağmen, virüsün kuluçka süresi olan en az iki haftalığına değil de, Türkiye’ye has garip bir uygulama ile bir tek hafta sonlarıyla resmî bayramlarda konulan sokağa çıkma yasağı öncesi ve sonrası yoğun kalabalıkların çarşı pazara yığılmasıyla etkili karantina sağlanamayıp virüs daha da yayıldı. 

Doktorların,“bulaşıklık çoğalırsa ikinci dalga nüksedebilir” ikazlarına rağmen turizm kaygısıyla Eylül’e ertelenmeyen ve bir milyon öğrencinin katıldığı LGS’den sonra iki gün peşpeşe iki buçuk milyon öğrencinin girdiği YKS (üniversite) sınavlarının yapılması ile vak’aların artışına ortam oluşturuldu. 

Buna mukabil, en azından başta temaslılar olmak üzere ve bulaşma ihtimali olanlara testlerin yapılıp gözlem altına alınması gerekirken, sadece belirti taşıyanlara yapılan yetersiz sayıdaki testlerle “vak’a sayısının düşük olduğu” yanıltması devam ediyor. 

VAK’A VE VERİLER GİZLENİYOR!

Düşülen vartada “normalleşme”yle açılan AVM’lere ve eğlence mekânlarına koşan kalabalıklar rehavete kapılmış. Sanki “salgın yokmuş” havasını veren yanlışlarla âdeta zemberek boşalmış. Bayram öncesinden başlayan “iç turizm” yoğunluğuyla tatil yörelerinde otellerin doluluk oranının yüzde 80’e vardığı kritik vasatta salgın âdeta unutulmuş. 

Bu arada Sağlık Bakanlığı’nın “koronavirüs tablosu” değiştirilirken, dünyada hasta sayısının yüzde 1’inin yoğun bakımda olmasına mukabil, Türkiye’de yoğun bakımdaki hasta sayısının yüzde 5’e vardığı vetirede valiler ve meslekî kuruluşlar birçok ilde hastanelerin yoğun bakım servislerinde yer kalmadığını bildiriyorlar. 

Yine illerden alınan rakamlarla Bakanlığı’n rakamlarının örtüşmemesi, vaka ve ölüm sayılarının düşük gösterildiğini deşifre ediyor. “Vak’aların yüzde 100 arttığı”nı açıklayan bazı valiliklerin “günde 100 vaka” tesbitlerine karşı Bakanlıkça “45 vak’a” gösterilmesi verilerin gizlendiği şüphesini güçlendiriyor. 

Binin altına inen “günlük vaka sayısı”nin yeniden binin ve “iyileşen hasta sayısı”nın üstüne çıkmasıyla salgında ikinci bir dalganın pik yapmasından korkuluyor. Bu yüzden okulların açılması riske girmiş. Dahası ilk ve orta öğretim bir yana üniversitelerde bile alt yapı hazırlanmış değil. 

Vakıa şu ki bu süreçte muhalefetten ve uzmanlardan gelen bütün tavsiyeleri siyasî sâiklerle reddeden, en mâkul çağrılara tepki gösteren siyasî iktidarın “erken zafer” ilânı, meseleyi politize ederek çıkmaza sokmuş. Geniş koordinasyonla çok yönlü ve kapsamlı bir mücadele gerekirken, mülkî amirlerin parça parça farklı tedbirlerine bırakılan dağınıklık, salgınla mücadeleye zaafiyet vermiş…

“YENİDEN YAYILMA” ENDİŞESİ… 

Aslında vahim vaziyet, “iktidara ilişik medyada serdedilen “başarı!” övgülerinden sonra Bakan’ın  “Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz” yakınması garabetiyle ikrar ediliyor. (gazeteler, 4.8.20)

Bir diğer garabet, “yandaş medya”da AVM’lerin, eğlence mekânlarının kapısını açan siyasî iktidarı koruma adına yine bütün suçun vatandaşların üzerine atılması. Tıpkı İçişleri Bakanı’nı “istifa” ettiren, iki saat kala duyurulmasıyla yüz binlerin maskesiz ve sosyal mesafesiz sokağa yığıldığı sokak yasağında olduğu gibi çarpıklıkların ardı arkası kesilmemesi.

Okunma Sayısı: 596
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kurumlara güven kalmadı: Yeni sistemle güven dibe durdu

    Sivil toplumun gözü AB’de

    Çiftçinin sessiz tepkisi

    Rakamlarla oynamayın

    Uzmanlar endişeli: Vakalar alarm veriyor

    Kâinat nasıl ölecek?

    MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir güvenlik korucusu şehit oldu

    Türkiye’nin yardımları Beyrut׳a ulaştı

    Hukuk normalleşmeden ekonomi toparlanmaz

    Yoksulluk arttı

    Başakşehir'de büyük üzüntü

    Türkiye'de 1178 kişiye daha Covid-19 tanısı konuldu

    Mustafa Şentop, Lübnan Meclis Başkanı ile görüştü

    ABD'de dış ticaret açığı haziranda azaldı

    Türkiye'den Lübnan'a yardım

    Lübnan yönetiminden 'birlik' mesajı

    'Mücadeleyi hastalığa yakalananlara bırakmayın'

    Libya Başbakanı, İtalya Savunma Bakanı ateşkesi görüştü

    Filistin’de Lübnan için yas ilan edildi

    Türk Kızılay Lübnan'a gidecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cafer Sadık Çim
    Genel

    Kâinat nasıl ölecek?
    Genel

    Rakamlarla oynamayın
    Süleyman KÖSMENE

    Ateş deryasını döndüren gözyaşı
    Cevher İLHAN

    Salgın çıkmazı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mikail YAPRAK

    Ölenlere değil, ölüme bakın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Aldanmakta fayda yok, sevkiyat var
    Genel

    Kurumlara güven kalmadı: Yeni sistemle güven dibe durdu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.