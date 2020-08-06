Salgın çıkmazı

Türkiye’nin kontrolsüz “yeni normalleşme”yle koronavirüs salgınıyla mücadelede daha da zora girdiği en evvel siyasî iktidardan gelen ikrarlarla teyid ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), “Kovid-19 çekip gitmiyor, tam tersine pandemi büyüyor, vaka ve ölüm sayısı artışı sürüyor, daha en kötüsü bizi bekliyor” uyarılarına ve AB’nin Türkiye’yi “salgının yoğun olduğu ülkeler listesi”ne almasına karşı tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması yerine 1 Haziran’da toptan kaldırılmasıyla ciddî çıkmaza girildiği belirtiliyor.

Bazı Bilim Kurulu üyelerinin bütün tembihlerine rağmen, virüsün kuluçka süresi olan en az iki haftalığına değil de, Türkiye’ye has garip bir uygulama ile bir tek hafta sonlarıyla resmî bayramlarda konulan sokağa çıkma yasağı öncesi ve sonrası yoğun kalabalıkların çarşı pazara yığılmasıyla etkili karantina sağlanamayıp virüs daha da yayıldı.

Doktorların,“bulaşıklık çoğalırsa ikinci dalga nüksedebilir” ikazlarına rağmen turizm kaygısıyla Eylül’e ertelenmeyen ve bir milyon öğrencinin katıldığı LGS’den sonra iki gün peşpeşe iki buçuk milyon öğrencinin girdiği YKS (üniversite) sınavlarının yapılması ile vak’aların artışına ortam oluşturuldu.

Buna mukabil, en azından başta temaslılar olmak üzere ve bulaşma ihtimali olanlara testlerin yapılıp gözlem altına alınması gerekirken, sadece belirti taşıyanlara yapılan yetersiz sayıdaki testlerle “vak’a sayısının düşük olduğu” yanıltması devam ediyor.

VAK’A VE VERİLER GİZLENİYOR!

Düşülen vartada “normalleşme”yle açılan AVM’lere ve eğlence mekânlarına koşan kalabalıklar rehavete kapılmış. Sanki “salgın yokmuş” havasını veren yanlışlarla âdeta zemberek boşalmış. Bayram öncesinden başlayan “iç turizm” yoğunluğuyla tatil yörelerinde otellerin doluluk oranının yüzde 80’e vardığı kritik vasatta salgın âdeta unutulmuş.

Bu arada Sağlık Bakanlığı’nın “koronavirüs tablosu” değiştirilirken, dünyada hasta sayısının yüzde 1’inin yoğun bakımda olmasına mukabil, Türkiye’de yoğun bakımdaki hasta sayısının yüzde 5’e vardığı vetirede valiler ve meslekî kuruluşlar birçok ilde hastanelerin yoğun bakım servislerinde yer kalmadığını bildiriyorlar.

Yine illerden alınan rakamlarla Bakanlığı’n rakamlarının örtüşmemesi, vaka ve ölüm sayılarının düşük gösterildiğini deşifre ediyor. “Vak’aların yüzde 100 arttığı”nı açıklayan bazı valiliklerin “günde 100 vaka” tesbitlerine karşı Bakanlıkça “45 vak’a” gösterilmesi verilerin gizlendiği şüphesini güçlendiriyor.

Binin altına inen “günlük vaka sayısı”nin yeniden binin ve “iyileşen hasta sayısı”nın üstüne çıkmasıyla salgında ikinci bir dalganın pik yapmasından korkuluyor. Bu yüzden okulların açılması riske girmiş. Dahası ilk ve orta öğretim bir yana üniversitelerde bile alt yapı hazırlanmış değil.

Vakıa şu ki bu süreçte muhalefetten ve uzmanlardan gelen bütün tavsiyeleri siyasî sâiklerle reddeden, en mâkul çağrılara tepki gösteren siyasî iktidarın “erken zafer” ilânı, meseleyi politize ederek çıkmaza sokmuş. Geniş koordinasyonla çok yönlü ve kapsamlı bir mücadele gerekirken, mülkî amirlerin parça parça farklı tedbirlerine bırakılan dağınıklık, salgınla mücadeleye zaafiyet vermiş…

“YENİDEN YAYILMA” ENDİŞESİ…

Aslında vahim vaziyet, “iktidara ilişik medyada serdedilen “başarı!” övgülerinden sonra Bakan’ın “Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz” yakınması garabetiyle ikrar ediliyor. (gazeteler, 4.8.20)

Bir diğer garabet, “yandaş medya”da AVM’lerin, eğlence mekânlarının kapısını açan siyasî iktidarı koruma adına yine bütün suçun vatandaşların üzerine atılması. Tıpkı İçişleri Bakanı’nı “istifa” ettiren, iki saat kala duyurulmasıyla yüz binlerin maskesiz ve sosyal mesafesiz sokağa yığıldığı sokak yasağında olduğu gibi çarpıklıkların ardı arkası kesilmemesi.