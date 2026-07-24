“Etkili dış politika!”-2

“Dış politika” kırılmaları, Cumhurbaşkanı’nın “NATO’nun Libya’da ne işi var!” çıkışının ardından “NATO Libyalılar için Libya’ya girmeli!” çarkıyla küresel emperyalistlerin Kıbrıs Barış Harekâtında ambargoya karşı Türkiye’ye uçak yakıtı veren Kaddafi’nin linç ettirilip ülkenin petrolünün hortumlandığı işgale askerî destekle kalınmadı.

“Başta olduğum sürece terörle mücadelede net adımlar atana kadar NATO’ya katılımlarını veto ederiz!” vaadlerine rağmen hiçbir “teminat” alınmadan Ankara’dakilerce Finlandiya’yla İsveç’in üyeliği onaylandı.

Bu arada ABD/İsrail’in İran’a saldırısına her türlü istihbaratı ileten Malatya Kürecik’te “Amerikan Radar Üssü”nü konuşlandırmakla zulüm ve soykırıma resmen “ortak” olundu.

TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ’DE DIŞLANMASI

Aslında “NATO tavizleri”, -daha Mart 2017’de- Türkiye Dışişleri Bakanı ile Aile Bakanı’nın uçağına iniş izni vermeyen, hatta Bakanı sınırdışı edip Türkiye’nin “özür dileme” çağrısını reddeden, Cumhurbaşkanı’nın “skandalın, terbiyesizliğin bedelini ödeyecekler!” tepkisini gösterdiği, Trump’ın kuklası - dalkavuğu” dönemin Hollanda hükûmeti Başbakanı Rutte’nin NATO Genel Sekreterliği’ni onaylamasıyla açığa çıktı.

Keza Fransa Cumhurbaşkanı’nın bir NATO üyesi olarak Türkiye’ye karşı Kıbrıs Rum Yönetimiyle üs kurma çarpıklığına sessiz kalındı. Yunan Savunma Bakanı’nın “Yunanistan Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs yolunda!” tahriki, Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın “Türk askeri Ada’dan derhal çekilmeli, Türkiye’nin garantörlük hakkı iptal edilmeli” hadsizliği ve İsrail’in bu hadsizliğe “tam desteği” densizliği âdeta görmezden gelindi.

En çarpığı da Yunanistan’ın 2004’ten beri Ege’de 21 adayı işgaline, kara sularını Türkiye’nin dibine dayatmasına, Batı Trakya’da her türlü rezalete Ankara’dakilerin suskunluğu. “

İşgalci ecnebilerin “serbest ticaret bölgesi” paravanında Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail ve Yunanistan’la Amerikan şirketlerinin “konsorsiyumu”ndan Türkiye’nin dışlanmasıyla “mavi vatan” iddiası havada kaldı. Doğu Akdeniz’deki doğalgaz - petrol arama, sondaj, çıkarma, taşıma haklarının gasbıyla peşinen üç trilyon dolarlık rezervden mahrum edildi.

SÜNNÎ - ŞİÎ SAVAŞI FİTNESİNE SUSKUNLUK

Bu arada iktidardakilerin Suriye sınırında “Rus uçağını düşürme talimatı” ikrarlı krizin akabinde Cumhurbaşkanı’nın Putin’in kapısında dakikalarca ayakta bekletilmesiyle 2.5 milyar dolara alınıp yıllardır hangarlarda tutulan S-400 füzeleri bahanesiyle Türkiye F-35 uçakları şantajına mâruz bırakıldı.

Bu yüzden Türkiye’nin 1.5 milyar dolar ödediği altı adet F-35’in, yerine F-16’ların ve Kaan motorlarının verilmesi, en az 9 milyar dolar kaybettiren “üretim programı”na alınması hâlâ muallakta. CAATSA yaptırımlarıyla ve “Cumhurbaşkanı’yla ailesinin Amerika ve yurtdışındaki mal varlığının araştırılması” şantajlarının dayatılması devam ediyor.

Düşülen vartada Müslüman bölge ülkelerine “demokrasi size yaramaz” deyip “hayırlı monarşileri’/’tek adam rejimleri”ni telkin eden Trump’ın Suriye-Irak temsilcisi Evanjelik Tom Barrack’ın “bölge valisi” kibriyle ifşa ettiği “meşruiyet”e iktidardakiler muhtaç hale getirilmiş. Türkiye, AB’den sonra ikinci ticaret ortağı Rusya’yla karşı karşıya getiriliyor. Ve “F-35 programı”na dönmesi için S-400’lerin bir başka ülkeye transferi bir “başarı” olarak sunuluyor!

En vahimi de Trump’ın Ankara’da övgüler dizdiği, “işbirlikçisi” Şara üzerinden Suriye’yi İsrail bedeline Lübnan’a müdahaleyle, Şiî-Sünnî savaşıyla Müslümanları birbirine kırdırma fitnesi ateşini alevlendirmesine Ankara’dakilerin garip suskunluğu.

Bundandır ki hep Türkiye’ye kaybettiren “etkili dış politika’ bu mu?” sorusu soruluyor.