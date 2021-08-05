"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Yine felâket siyasileştiriliyor…

Cevher İLHAN
05 Ağustos 2021, Perşembe
Dokuz gündür söndürülemeyen yangınlar devam ederken salgında olduğu gibi onlarca ormanın cayır cayır yandığı felâketin de politikleştirilmesi garabetine bizzat siyasi iktidarca devam ediliyor.

Bu arada, 28 Temmuz’da Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren orman vasfını kaybetmiş yanan- orman alanlarında yapılaşma yetki ve tasarrufunu Orman Bakanlığı’ndan alıp Turizm Bakanlığı’na veren “rant yasası” karambola getirildi. 

Bir başka garabet, “iktidar cephesi”nden evleri yananlara “TOKİ’nin yirmi yıl vadeli düşük faizli ev yapacağı” propagandası ile yapıldı.

Bir diğeri, bakanların vatandaşların “yangınların niçin söndürülemediği” sorularına cevap vermek yerine muhalefeti suçlamaları. 

Ve daha önce “çakmak yaksalar haberimiz olur” diyen Orman Bakanı’nın bir yıl içinde sayıları iki bini bulan, son iki haftada dehşet verici boyutlara ulaşan yangınların sebebini bir türlü bulamaması. 

YANGINDA SİYASİ TAHRİK!

Daha da garibi, yangınlara özellikle “havadan etkili ve yeterli müdahale edilmediği” eleştirilerine, bakanların “elimizde yetmiş hava aracı var” deyip helikopter, arazöz, insansız hava aracı sayılarını birbirine ekleyerek “üç uçağımız vardı, üç tane daha aldık, altı uçağımız oldu, yeterli hava aracımız var” demeleri. 

Keza konunun uzmanlarının baştan beri “Türkiye coğrafyasında yangınları söndürmede helikopterlerin değil, uçakların uygun olduğu” değerlendirmelerine rağmen, Bakan’ın “uçak yerine helikopterleri tercih ettik” diye konuşması. Ve “Uçağa ihtiyacımız yok” çıkışından çarkla, son yangınlar üzerine “yurt dışından uçak temin ettik” diye propaganda yapması. 

Ardından da denize inerek denizden su dolduran on dokuz THK uçağını göz göre göre tasfiye eden iktidardakilerin son demde Rusya, Ukrayna ve Sırbistan’dan ihaleyle kiralanan -bir kısmının amfibik olmayıp ancak havaalanlarında arazözlerde su doldurulan- uçakları temin etmeleri. 

Bir diğer çarpıklık, Anayasa ve yasalarda açıkça yer almasına rağmen Bakan’ın “orman yangınlarından belediyelerin sorumlu olduğu” sözünü sarfederken, yangın söndürmede canhıraş çalışan “millet ittifakı” belediye başkanlarının koordinasyon toplantılarına çağrılmayıp katılımlarının engellenmesi.

Yasaya aykırı olarak salgında belediyelerin yardım toplanmasının engellenmesinde, aş evlerinin kapatılmasında, toplanan yardımların bloke edilmesinde olduğu gibi muhalefetin çabalarının karartılıp üstünün örtülmesi.

Özetle, yangın musibetinde de tam gaz siyasi tahrik yapılıyor; iktidardakiler sorumluluğu üstlenip gereğini yapmak yerine yine muhalefeti suçluyor!

“EN BÜYÜK FELÂKET…”

Bu hengâmede, AKP iktidarının “Turizmi Teşvik Kanunu” perdesinde kültür ve turizm gelişme bölgeleri dışında kalan orman arazileri için “kamu yararı” kapsamında turizm yatırımcılarına açılacak alanlarda belediyelerin devre dışı bırakılıp turizm tesisi, yat limanı ruhsatlandırma yetkisini Turizm Bakanlığı’na veren, “çevresel etki ve değerlendirmesi (ÇED) raporu” aranmayan ve Cumhurbaşkanınca tek başına yeri ve sınırları belirlenecek bu alanlardaki bütün devlet taşınmazlarını da turizm kapsamına alan son “orman yasası”, “tek kişilik yönetim”de “turizm yapılaşması” uğruna bu kez ormanları ortadan kaldıran tuhaf zihniyeti bütün vahametiyle açığa çıkarıyor.  

Bu açıdan ana muhalefet liderinin “Cumhurbaşkanı, bir imzayla ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanına verdi. Her yer yandı kül oldu, derdi dağı taşı betonlaştırmak!” tepkisine hak verdiriyor. 

Ve siyasi iktidarın orman yangınlarına öngörü, tedbir ve hazırlığı olmaması fecaatine dikkat çeken Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın, “Orman yangınları vesilesiyle on dokuz yılın sonunda milletimiz anladı ki Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletinin başına gelmiş en büyük felâket AKP iktidarı. Koruduğunuz iki şey var; çıkarınız ve sözüm ona itibarınız. Onun da bedelini millet ödüyor” yakınmasını bir defa daha haklı çıkarıyor. 

Yazık, çok yazık…

Okunma Sayısı: 119
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meclis acilen toplanmalı

    Kemerköy Termik Santrali'nde yangın alarmı: Tel örgülerine kadar yaklaştı

    '13 milyon doza yakın aşımızı pazartesi gününe kadar teslim alacağız'

    Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı

    Manavgat'taki çalışmalara ilişkin Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

    Kayseri - Kocasinan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

    Suriye'nin Dera ilindeki camiye saldırı düzenlendi

    4 milyar 250 milyon dozdan fazla aşı yapıldı

    İstanbul'da su tüketiminde rekor kırıldı

    Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    Afganistan Savunma Bakanı'nın evinin önündeki saldırıda 8 kişi öldü

    Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle insanlar evini terk ediyor

    Son 8 günde çıkan 174 yangının 160'ı kontrol altına alındı

    Yangınlar bağıra bağıra geldi

    Aşırı sıcaklardan sonra yağış bekleniyor

    Trakya’nın suyu azalıyor

    '38 ilde 163 yangın çıktı,152 tanesi söndürüldü'

    Son 24 saatte 126 kişi vefat etti

    YKS tercih tarihleri uzatıldı

    Ege’ye kadar nasıl gelebildiler?

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Meclis acilen toplanmalı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    17 Ağustos’tan 22 yıl sonra
    Risale-i Nur'dan

    Müthiş bir yangın var, söndürmeye koşuyorum
    Ali FERŞADOĞLU

    Korkutmacalı münafık sistem
    Mikail YAPRAK

    Düğünün düğümü
    Osman ZENGİN

    Son Şahitlerden Rıdvan Utangaç: Gazetemiz Nur hizmetinin bayrağıdır
    Ahmet Cemil Çökren

    Yangın temizler mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Aile hayatında sabır ve adalet
    Ramazan Çakır

    Ateş savaşçıları, ormancılar!..

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.