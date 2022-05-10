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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

Yine kumpas ve komplolar…

Cevher İLHAN
10 Mayıs 2022, Salı
Yirmi yıllık iktidarının sonunda Türkiye’nin “hibrit - melez demokrasiler” sırasına düştüğü, yargının bağımsızlığıyla tarafsızlığının ortadan kaldırılmasıyla hukukun berhava edildiği, ifâde ve basın özgürlüğü ile temel hak ve hürriyetlerin dibe vurduğu çöküşte hâlâ yanıltmalarla gerçekler çarpıtılıyor.

Başta son yirmi yılın rekorunu kıran enflasyonun TÜİK’in bastırılmış rakamlarıyla yüzde 70’leri, bağımsız kaynakların tesbitiyle yüzde 156’ları bulduğu pahalılıkta, “iktidar cephesi” gerçekleri tersyüz etmek üzere yine siyasi dalavereler peşinde. 

Zamanında ya da erken veya baskın bir seçimde her halûkârda kaybedeceklerini bildiklerinden toplumun karşı karşıya kaldığı asıl problemlerin konuşulmaması hesâbıyla ülkenin gerçeklerini nazarlardan kaçırıyorlar.

KAMUOYU OYALANIYOR…

AKP iktidarının 2002’de 1.5 liraya devraldığı doların iki-üç ay içinde 7-8 liradan 17-18 liraya fırlamasının ardından 14 liraya düşürülmesinin bizzat Bakan tarafından “dövizi sabitledik” diye propaganda edilmesinde olduğu gibi mazotun - benzinin litresinin 7-8 liradan 20-25 liraya çıkarılıp 20 liraya indirilmesi “bir başarı” olarak sunuluyor!

Dünyanın ilk yirmi büyük ekonomisinin yer aldığı G 20’de 16. sıradaki Türkiye ekonomisinin “tek kişilik yönetim”de 21. sıraya düşerek 22., 23. sıralara gerilediği vartada daha önce “ekonomi uçuyor!” diyen partili Cumhurbaşkanı ile ekonomi Bakanı “Türkiye ekonomide en iyi noktada” sözlerini sarf ediyor.

PROVOKASYON TUZAKLARINA DİKKAT!

En vahimi de tamamen siyasi sâiklerle “kimlik siyaseti” üzerinden farklılıklar öne çıkarılıyor.  En çok dine ve milletin birliğine ve bütünlüğüne zarar veren dinî değerler ve milliyetçiliğin suiistimali üzerinden “istismar siyaseti”ne tevessül edilmesi. 

Ve ağır ekonomik bunalımla milletin ağır bedelini ödediği, en son ayyuka çıkan basit ve seviyesiz politik polemikler arenasında, derin kamplaştırma ve kutuplaştırmaları tahrikle toplumun yeniden provokasyonlara sürüklenmesinden endişe ediliyor. 

Yine YSK üzerinden yeni seçim kumpaslarının kurulacağı, emrivakilerin dayatılacağı endişesinden söz ediliyor. Bütün devlet imkân ve araçlarının iktidardakilerce tepe tepe kullanıldığı 16 Nisan 2017 referandumunda sandıkların açılmasına beş kala yürürlükteki yasalara aykırı olarak iki buçuk milyon “mühürsüz oy”un “geçerli” sayılmasıyla “tek kişilik yönetim”in milletin başına belâ edilmesinde olduğu gibi. 

Bundandır ki “demokratik parlamenter sistem işbirliği”ndeki demokratik muhalefetin “iktidar cephesi”nce kurulan siyasi oyun ve tuzaklara dikkatli ve müteyakkız olması gerekiyor…

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