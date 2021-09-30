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2 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Sağlık

Cihat ERDOĞ
30 Eylül 2021, Perşembe
Sağlık ne kadar güzel bir nimet.

İçtiğin sudan dahi aldığın lezzet bir başka güzel. Tabiî dişle içtiğin sudan lezzet alırken, takma dişle bu taddan mahrumsun. Sağlıklı insan gaflete dalar. Sağlığının kıymetini anlayamaz. Hastalıklar ve musîbetler bizleri bu gafletten uyandırır. Vücut nimetinin güzelliğini bilmemizi sağlar. Bizler göz, kulak ve böbreğin neler yapabildiğini; çalışmadığında fark ederiz. Yani hastalanmadan sıhhatimizin kıymetini pek bilemeyiz. Halbuki sağlıklı iken bu kıymeti, değeri bilmeliyiz. Sağlık, zenginlikten daha hayırlı ve kıymetlidir. Sağlığı bozulan insan hiçbir şeyden zevk alamaz. O yaşayan bir ölüdür. İbadetlerimiz için de sağlık şarttır. Bunun için sağlığımızda, hastalanmamız için tedbirler almalıyız. Diyalize bağlı hastaları düşünelim. Sağlığımıza şükredelim. Bir tuvalet için terk edilen nice saltanatları düşünün. Bir de sağlık açısından daima altımızda olan insanlara bakmalıyız. Yani bir gözü kör, amaya, iki gözü olmayana bakmalıdır.

Sağlığımızla İslâmiyet alâkalıdır. Peygamberimiz (asm) Mısır hükümdarı Mukavkıs’a Eyüp Sultanla mektup gönderir. İslâm’a dâvet eder. O da çeşitli hediyelerle karşılık verir. Ayrıca hediyelerle birlikte bir de doktor gönderir. Doktor Medine’de iş bulamaz. Yani hasta yoktur. Peygamberimize (asm) gidip hasta bulamadığından yakınır. Peygamberimiz Hazret-i Muhammed (asm) sağlığın bazı temel kurallarını ortaya koyar. ‘Bizler acıkmadan yemeyiz. Doymadan sofradan kalkarız. Bu yüzden hasta olmayız‘ buyurur. Demek ki sağlık için İslâm’a, Peygamberimizin (asm) sünnetlerine uymalıyız. 4 saat geçmeden yemek yememeliyiz. Mide yenen besinleri ancak 4 saatte hazmedebilir. Midemizi tıka basa doldurmadan sofradan kalkmalıyız. Midemizin 1/3’ini yiyecekle, 1/3’ini su ile ve kalan 1/3’ini ise hava ile doldurmalıyız.

Bir de şunu unutmamalıyız. Hastalıklar da ibadettir. Hasta zaafını ve aczini anlar. Yaradanına dayanma ihtiyacı hisseder. İyileşmek için, sağlığı için sebeplere başvurur. Allah’a duâ eder. O’na yaklaşır. Halis, riyasız duâ eder. İbadette bulunur. Zaten Müslüman, inanan insan çok yaşar. Çünki emanet vücudunu sağlıksız şeylerden uzak tutar. Sağlık için doğru beslenmek önemlidir. Ne yediğimize, ne içtiğimize dikkat etmeliyiz. Sigara gibi, içki gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmalıyız. Günümüzde temizliğe, hijyene çok riayet ettiği, uyduğu için koronavirüsünden de korunur. Aşı olarak da tedbirlere uyar. Gözle görülemeyen bir mikroba, virüse mağlûp olan insanoğlu aklını başına almalıdır. Hasta ziyaretleri de sağlığın kıymetini anlamamıza vesiledir. Aslında hasta ziyareti, İslâm’a göre hastanın hakkıdır. Allah kullarını uyarır. Hasta oldum. Ziyaretime gelmedin diye. Buradaki ziyaret hastalanan kullarının ziyaretidir. Tüketim kültürü, ıvır-zıvır yeme alışkanlığı; insanlığı obeziteye, dolayısıyla hastalığa dâvetiyedir. Sağlıklı ve inançlı günler dileklerimle.

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  • Yalçın Selimoğlu

    30.9.2021 20:54:22

    Kalemine yüreğine sağlık devamını dilerim selamlar

  • Neslinur

    30.9.2021 08:16:12

    "Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi."

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