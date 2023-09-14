Risale-i Nur hizmetlerine fon desteği

Avustralya Nur Vakfı, 2023 yılına yönelik Risale-i Nur hizmetlerine destek niyetiyle fon açıklamasında bulundu. Bu güzel girişimle, vakfın misyonu doğrultusunda Risale-i Nur hizmetlerine daha fazla katkı sağlamayı hedeflemekte.

Avustralya Nur Vakfı Başkanı Fatih Yargı, yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Bu meyanda 2023 yılında gerçekleştireceğimiz “Avustralya Nur Vakfı, Risale-i Nur Hizmetleri Fonu” için önemli kaynak oluşturmayı hedeflerken, aynı zamanda bu kaynakları en etkili ve sürdürülebilir şekilde kullanmak da bize büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bu sebeple, başvuru sahiplerinin projelerini dikkatlice değerlendirecek ve sadece en uygun olanlara fon sağlamak için titiz bir süreç uygulayacağız.

Önceliğimiz adil ve şeffaf olmak

Bununla birlikte, başvuru sürecinin adil ve şeffaf olması da bizim önceliğimizdir. Adayların projelerinin yanı sıra, geçmiş deneyimleri ve hizmete sağlayacakları katkıları da göz önünde bulundurarak seçim yapılacaktır. Bilgi ve başvuru süreci için aşağıdaki linkten detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Eğer siz de hizmetlerimize katkı sağlamaya yönelik uygun bir proje hayata geçirmeyi düşünüyorsanız, vakfımızın bu fon desteği sizin için büyük bir fırsat olabilir. Sizleri başvuru yapmaya ve bu önemli çalışmalarımızda yer almaya davet ediyoruz.”

(Bu 7 adet hizmet yardım projelerimiz sadece YENİ ASYA RİSALE-İ NUR CAMİASI içindir.)

Bilgi için: https://alfrelieffund.org/tr-TR/news/australia-light-foundation-grants

İstanbul - Sedat Serdar