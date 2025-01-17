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17 OCAK 2025 CUMA - YIL: 55

Keir Starmer, Trump ve Elon Musk arasındaki gelişmeler

Dr. Aytekin COŞKUN
17 Ocak 2025, Cuma
Trump’ın başkanlık koltuğuna kavuşmasına az bir süre kalmasına rağmen, yapacakları noktasında ciddi açılımlara gebe bir değişim rüzgârını bekliyoruz.

Yenidünya düzeninin aktörlerinden Elon Musk’ın ABD’nin yeni başkanlık sürecinde etkin bir görev üstleneceğini biliyoruz. 5 Kasım seçimlerini kazanan Trump’ın seçim sonrası teşekkür konuşmasında birlikte poz vermeleri önemli. Bu da Elon MUSK’ın Trump’ın kararlarında etkin olacağının göstergesi olmuştur.

Musk’ın X hesabı üzerinden seçim sonrası ilk iş olarak, İngiltere’nin başbakanı ve İngiltere İşçi Partisi lideri Keir STARMER’e hedefe koyması, başsavcı sıfatı ile görev yaptığı yıllarda (2008-2013) bazı dosyaları göz ardı ettiği noktasındaki açıklaması gündem olmuştu. Bazı dosyaların üstü örtüldü şeklindeki çıkışını anlamak, o günün koşullarında zordu. Bugün gelinen noktadaki gelişmeler ise işin ciddi boyutlarda olduğu noktasında. Trump bu konuda nasıl bir tutum izler bilinmiyor. Keir STARMER; 2024 Temmuz’unda Rishi SUNAK’ın yerine İngiltere başbakanı seçildi. Eşi bir Yahudi ve 2 çocuğunu da Yahudi ritüellerine göre yetiştirmiş durumda. Bununla birlikte 2008 yılında İngiltere Baş Savcılık Direktörü (DPP) ve Kraliyet Savcılık Servisi Başkanlığındaki 5 yıl aktif çalıştığı biliniyor. Starmer'in bu dönem içinde özellikle çocuk kaçakçılığı, kaybolan çocuklar ve Pedofili noktasındaki birçok dosyaya olan tutumu eleştiriliyor. Musk’ın itiraz noktası bu konu ve Ebstein dosyası olarak da bilinen yapı ile de ilgisinin olması. Ebstein dosyasını Trump başkan seçildiği takdirde içeriğini açıklayacağını seçim vaadi olarak söylemişti.

Starmer’in siyasi geçmişindeki bazı söylemleri;

Irak Savaşı'nın "uluslararası hukuka göre yasal değil ve buna açıkça yetki veren bir BM kararı yok’’,

‘’Trump karşıtıyım ama Amerikan yanlısıyım’’,

‘’İsrail'in "uluslararası hukuka saygı duyması gerekiyor",

‘’İsrail hükûmetinin gerilimi azaltmak için Filistinli liderlerle birlikte çalışması’’ ve son olarak ta "yasadışı savaşlara son verilmesi ve Birleşik Krallığı’n silah satışlarının gözden geçirilmesi’’ şeklinde demeçleri var.

Eşi Yahudi olmasına rağmen İsrail konusundaki çıkışları önemli ve İngilizlerin alışıla gelmiş demeçlerinden farklı bir tutum sergilediğini söylemek mümkün.

Musk’ın; ‘’Başsavcılık görev süresinde Pedofili ve çocuk kaçırma olayları ile ilgili dosyaları gündeme taşımadı’’ şeklindeki çıkışının sebebi ise, 2024 ABD seçimleri öncesinde, Keir Starmer'in, Kamala Harris'in kampanyasını desteklemek, Trump'ın yeniden seçilmesini engellemek ve "Elon Musk'ın Twitter'ını öldürmek" amacıyla, ABD'ye gönderdiği 100 çalışanının ortaya çıkması. (Kaynak: @JimFergusonUK)

Bu yüz kişinin, Trump'ın aleyhine sonuçlar doğuracak veri operasyonları, mesajlaşma kampanyaları ve seçmenlere ulaşma faaliyetleri gibi birçok alanda çalışma yaptıkları basına yansıdı. Seçim zamanı kilit önemdeki eyaletlerin hedef alındığı şeklinde detaylar paylaşılıyor. Trump'ın yakın çevresi bunu "ihanet" olarak nitelendirmiş durumda. ABD-İngiltere ilişkileri bu dönemde ciddi gelişmelere gebe olabilir. Trump'ın nasıl karşılık vereceği zamanla ortaya çıkacaktır.

Konunun açıklığa kavuşması için İngiliz Parlamentosundaki ‘’İngiltere'deki çocuk tecavüz çetelerine yönelik ulusal bir soruşturma açılması’’ oylamasında Başbakan ve ekibinin hayır oyu kullanması İngiltere’de gündeme oturmuş durumda. Starmer için çocuk taciz çetelerine dolaylı destek verdiği noktasındaki muhalefetten ve kamuoyundan ciddi eleştiriler söz konusu. Bir nevi konu ile ilgili soruşturma açılması engellenmiş oldu.

Trump Ortadoğu, SDG, PKK/YPG, Rusya, Ukrayna, İran, Suriye vd. gibi birçok sorunun yanında, sürece AB ve İngiltere’yi de eklemek mümkün.

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