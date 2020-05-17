2 trilyon galaksi varken

“Kâinattaki galaksilerin yüzde 90’ını henüz keşfetmediğimizi düşünmek insanın aklını başından alıyor. Bu galaksileri gelecek kuşak teleskoplarla keşfettiğimiz zaman kim bilir ne ilginç özelliklere sahip olduklarını bulacağız. Yakın gelecekte dev James Webb uzay teleskopu ultra soluk galaksileri görebilecek.” Öyleyse blogda ve bilimde evrensel keşif heyecanı da sürecek.

Her galakside birkaç yüz milyar güneş sistemi gibi sistem var. Bu zamana kadar bütün kâinattaki galaksi sayısının toplamda; Hubble Teleskopu ile görüldüğü kadarıyla, 100 milyar kadar olduğu tahmin ediliyordu ve kâinatın genişliğinin de 14.2 milyar ışık yılı olduğu tahmin ediliyordu.

Fakat şimdi yeni geliştirilen James Webb teleskopu ile görüldüğü kadarıyla; bu kâinatın içerisinde 2 trilyon galaksinin bulunduğu, kâinatın genişliğinin ise 46 milyar ışık yılı olduğu tahmin edilmektedir, şimdilik.

Güneş sistemimizin içerisinde bulunduğu Samanyolu Galaksimiz çubuklu sarmal tipi bir galaksidir. Samanyolu galaksisi yaklaşık 200 milyar yıldız ihtiva eder. Her bir yıldız ise güneş sistemimiz gibi bir sistemi teşkil etmektedir. Bu galaksinin çapı 100.000 ışık yılıdır. Güneşimiz, Samanyolu Galaksisi’nin merkezine yaklaşık 26 bin ışık yılı uzaklıktadır. Güneş sistemimiz Samanyolu’nun oldukça tenha bir bölgesinde yer almaktadır.

Ve kâinatta Samanyolu galaksisi gibi daha 2 trilyon galaksi sisteminin var olduğu tahmin edilmektedir.

Bu kadar büyüklükte bulunan kâinatı yaratan ve sevk ve idare eden kudretin Sahibine Cennet ve Cehennemi yaratmak mı ağır gelecek? İnsanoğlunu ölümünden sonra tekrar diriltmek mi ve onu hesaba çekmek mi zor gelecek?