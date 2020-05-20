Dünyanın gündemini meşgul eden Kovid-19 salgını sebebiyle Kur’ân’ın bir rumuzu daha ortaya çıktı.

Yüksek sesle konuşmayı Kur’ân çirkin bulmasının hikmetlerinden bazıları;

Vaksid fî meşyike vaġdud min savtik(e)(c) inne enkera-l-asvâti lesavtu-lhamîr(i)

Bütün hal ve hareketlerinde ve “Yürüyüşünde (dengeli) orta bir yol tut, (ağırbaşlı ol; konuşurken) sesinden de (yüksek perdeleri) eksilt. Çünkü, seslerin en çirkin olanı gerçekten eşeklerin anırmasıdır.”

Bağırarak konuşmanın sese zarar verdiğinin altını çizen kulak burun boğaz doktorları, “Bağırarak konuşmak ve bağırmayı alışkanlık haline getirmek, mide-gırtlak reflüsü, ses tellerinin irritasyonu veya enfeksiyonları ile gırtlak kanserleri, ses karakterinde bozulma gibi pek çok farklı şikâyete yol açmaktadır. Yüksek sesle konuşmak ağızdan havanın sanıyorum 400 km/saat hızla çıkmasına sebep olmasından dolayı mikropların daha geniş bir sahaya yayılmasına yol açmakta ve bulaşıcı hastalıkları bulaştırmakta başlıca önemli faktör haline gelmektedir.

Bediüzzaman Said Nursî’nin ifadesiyle, “Zaman ihtiyarladıkça Kur’ân gençleşiyor” rumuzu tavazzuh ediyor.

