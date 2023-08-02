Merkez Bankası ve fiyat istikrarı

Merkez Bankası’nın fiyat istikrarını sağlayabileceğinden bahsediliyor. Bunu çok komik buluyorum.

Fiyat istikrarının sağlanması demek fiyatların yükselmesini engellemek demektir, fiyatların yükselmesinın engellenmesi ise üretimin artırılmasıyla mümkündür. Bir işletmenin gelişmesini, kârlılığının artması ve büyümesini kasadaki insan mı sağlar?

İktidar bu ülkede üretimin artırılması için hangi tedbirleri almaktadır, çiftçinin üretimi artırması için çiftçiye yeterli hibe yapılmakta mıdır, çiftçinin ürettigi mahsuller kooperatifler vasıtasıyla doğrudan çiftçiden alınıp tüketiciye arz edilebilmekte midir, sanayiciye yeni işyerleri açılması için destek olunmakta mıdır, esnafa, KOBİ’lere yeterli destek sağlanmakta mıdır?

Siz tekneyi büyütmedikten sonra, teknenin içerisindeki hamur miktarını bu şekilde artırmadıktan sonra, tekne aynı ve içindeki hamur aynı olduktan sonra aynı hamurdan ister 50 yumak yapın ister 25 yumak yapın değişen bir şey olmaz.

Bir hastane işletmesinin gelişiminin sadece muhasebe bölümüne havale edildiğini düşünün; hasta memnuniyetini düşünmeyin, ameliyatların başarılı olup olmadığını incelemeyi ve teşhislerin doğru konulup konulup konulmadığını düşünmeyin, tedavilerin isabetli olup olmadığını düşünmeyin, hemşirelerin hastaya iyi bakıp bakmadığını düşünmeyin, hastane çalışanlarının hak ettikleri ücreti alıp almadıklarını ve çalışanların şevkli ve mutlu çalışıp çalışmadıklarını dikkate almayın, sürekli muhasebeyle ilgilenin ve hastaneyi geliştirmeye çalışın bu mümkün mü?