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27 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Normal hastalar ne oldu?

Dr. Cenap Özkara
27 Nisan 2020, Pazartesi
Koronavirüs salgını dolayısıyla; diğer hastalıklarla ilgili ağır hastalığı olan ve tedavi edilmediği taktirde ölüm riski olan binlerce hasta hastaneye başvurmamaktadır.

Sebebine gelince bütün hastanelerde koronavirüs hastaları tedavi edilmekte ve her hastaneye koronavirüs hastası başvurmaktadır. Bu sebeple diğer ölümcül hastalığı olan hastalar kendisine koronavirüs bulaşacağı korkusuyla başvurmamakta ve evinde ölmektedirler ya da tedavi süresi geçmiş olarak hastaneye getirilmekte ve maalesef biz de hiçbir şey yapamamaktayız.

Sorun nedir? Sorun organizasyondur, yine burada sorun nedir? Burada hastanelerin sevk ve idaresidir. Burada sorun Sağlık Bakanlığı’nın hatalı yönetimidir. Çözüm neydi? Çözüm şuydu: Koronavirüs korkusuyla diğer hastaların hastaneye gitmemelerinden dolayı hastanelerin üçte ikisi boştur. O zaman Sağlık Bakanlığı’nın yapması gereken neydi? Yapması gereken bazı hastaneleri diğer hastalıklara, bazı hastaneleri de koronavirüs hastalarına tahsis edecekti. Bunu yapmadı, bütün hastaneleri virüs hastası kabul etti. O zaman ne oldu anlatayım: Türkiye’de diğer hastalıklardan ortalama hergün 1200 kişi ölmekte idi, bu ne demektir? Bu şu demektir, yani tıbbın bütün imkânları kullanılmasına rağmen bütün hastaneler, bütün imkânlarıyla 82 milyonun sağlık hizmetini yapmasına rağmen 1200 kişiyi kaybetmekteydik. Peki şimdi sizce bu rakam ne olmuştur?

Koronavirüs dışında hastalığı olan hastalar artık % 90 oranında hastaneye başvurmamakta ve hastaneler koronavirüsün dışındaki hastalıklara hizmet vermemektedir. Ve doktorlar da bu hastaları tedavi etmemektedirler. Çünkü tedavi etmek için hastaneye kabul ettikleri takdirde bu hastalara koronavirüs bulaşacak tedavileri başarısız olacaktır. Daha önce tedavilere rağmen hergün 1200 kişi ölen Türkiye’de diğer hastalıklardan olan ölü sayısı sizce kaç olmuştur? Ben bunu yani 1200 rakamını en az iki ila üç ila çarpmak gerektiğini, yani 1200 değilde hergün 2400 ila 3600 olduğunu düşünüyorum ve tahmin ediyorum.

Ben sağlık Bakanlığı’ndan şunu bekliyorum. Her gün ölen insan sayısı koronadan önce hergün 1200 civarında idi. Şimdi koronavirüs hastalığının dışındaki hastalıklardan hergün ölen insan sayısını sağlık bakanlığı ya da devletin organları açıklamalıdır. Sağlık Bakanlığı sadece virüsten ölen insan sayısını açıklamakla kalmamalıdır.

Meselâ biz ayda 30-40 ameliyat yaparken açık kalp ameliyatlarını durdurduk. Ben şimdi soruyorum; bir an önce ameliyat etmemiz gereken bu hastalar ne oldu, başlarına ne gelmiştir, ben söylemeyeyim, siz tahmin edin.

Gazetecinin görevi araştırmacı gazetecilik yapmaktır, eksikleri bulup dile getirmektir. Bazılarının yaptığı gibi iktidara şakşakçılık yapmak değildir. Çünkü eksiklikleri dile getirirse daha faydalı olur.

Tavsiyem; Sağlık Bakanlığı korona hastalarının hastanesi ile diğer hastalıkların hastanesini sür’atle ayırmalıdır.

“Muhalefet muvazene-i adalet unsurudur”

“İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır”

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