ŞİİR

Para var huzur var dediler bana, Kitapta yerini bulamadım ki. Dediler bu sözü atma yabana, Parayla saadet alamadım ki. Doluyken keyfinden gülerken cüzdan, Ağladı, sızladı aç kaldı vicdan, Şu maymun iştahım düşürdü gözden, Parayla sukünet alamadım ki. Asil azmaz derdi rahmetli Anam, Has bal kokmaz derdi baş tacı Sunam, Kıbleyi gösterir yürek pusulam, Parayla asalet alamadım ki. Çok zenginler gördüm cahil, cühela, Çok zekiler gördüm zelil, ukala, Rahmet okuturlar kurda, çakala, Parayla marifet alamadım ki. Demiyorum para gerekli değil, Her parası olan yürekli değil, Cesurluk kas ile bilekle değil, Parayla cesaret alamadım ki. Para bir araçtır olamaz gaye, Mananın yanında madde hikâye, İmansız sinede yürek pespaye, Parayla selamet alamadım ki.

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