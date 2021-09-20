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20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Bakan Özer: Yüz yüze eğitim milli güvenlik meselesidir

20 Eylül 2021, Pazartesi 14:56
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitim sisteminin, açık ve yüz yüze eğitime devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz" dedi.

Bakan Özer, 2020 Mart ayından itibaren tüm dünyanın daha önce deneyimlemediği bir süreçten geçtiğini ve hala geçmeye devam ettiğini, hazırlık olmadığı için ülkelerin yeni sürece adapte olmakta zorluklar yaşadığını söyledi.

Bu süreçte en fazla etkilenen sektörlerden birinin eğitim sektörü olduğunu ancak bakanlığının bu süreçte müthiş bir performans gösterdiğini ifade eden Özer, "Okulları artık kapalı tutma lüksümüz yok. Okulların yüz yüze eğitime ara vermesinde istediğiniz kadar dijital platformları verimli bir şekilde kullanabilirsiniz ama okul sadece öğretmenin gerçekleştirildiği mekanlar değildir. Öğrencilerimizin psikososyal gelişimlerini tamamladığı, ortak çalışmalar üretebildiği, sıcak yemeklerin yenildiği, kültür, sanat ve spor aktivitelerinin yapıldığı mekanlar. Dolayısıyla yüz yüze eğitimin yerine ikame edilecek hiçbir mekanizma yoktur. Ama bu, şu demek değildir; dijital platformlardan vazgeçeceğiz. Hayır ama yüz yüze eğitime devam ederken sürekli dijital platformlardan da destek alacağız" diye konuştu.

Euronews Türkçe

Etiketler: Bakan Özer, yüz yüze eğitim, milli güvenlik meselesi
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  • Toygar

    20.9.2021 16:26:36

    Bakan olayı anlamamış. Milli güvenlik meselesi diye olaya baktıysa zaten, geçmiş olsun!..

Risale-i Nur Külliyatı

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