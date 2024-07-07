Çocukla çocuk olmalıyız

Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Halil Diken, annenin davranışlarının, çocuğun öğrenmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Baba ve çocuk ilişkisi

Trabzon’daki özel rehabilitasyon merkezi ve anaokulunun, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi’nde ortaklaşa düzenlediği “Ebeveynlersiz Olmaz: Gelişim Yetersizliği Olan Bebek Çocuklar ve Ebeveynler İle Çalışma” programına katılan Diken, çocuk gelişimi ve ailelerin davranışları hakkında sunumda bulundu. Diken, çocuklarla etkili iletişime geçebilmenin önemine vurgu yaparak, “Burada da iki püf nokta var. Duyarlı olma ve yanıtlayıcı olma. Yani çocuğunuz uyanıkken, sizinle birlikteyken ‘Ne yapmak istiyor? Ne söylemek istiyor?’ Doğru anlarsak ve çocuğun gelişimine uygun cevap verirsek aslında olayı çözmüş oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çocuklar uyanıkken öğreniyor

Diken, ebeveynlerin çocukla çocuk olması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti: “Temel nokta çocuklar uyanıkken öğreniyor. Uyanıkken de çocuk her kiminle beraberse o anlardaki yaşantılar önemli. O yaşantılarda çocuğun yaşına, gelişimine uygun oyuncaklar, materyaller, yapılan her türlü evdeki günlük rutinler çok önemli. Bu sırada da ebeveynin çocuğun liderliğini takip etmesi, oyununa katılması, ebeveynin patron olmaması, ebeveynin öğretmen olmaması. Çocukla çocuk olduğumuz zaman gerçekten olayı büyük olasılıkla çözmüş oluyoruz.”