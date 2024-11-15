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15 KASIM 2024 CUMA - YIL: 55

Eğitimde alarm zilleri...

15 Kasım 2024, Cuma 00:21
Yazar Emine Uçak Erdoğan, Karar’da yazdığı “Eğitimde alarm zilleri...” başlıklı yazısında şunları söyledi:

İtibardan eğitime sıra gelmedi

 

“Ekonomik kriz ve eşitsizlik derinleştikçe eğitimden kopuş belirginleşiyor. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında eğitim dışında kalan çocuk sayısı 612.814’e yükseldi. Bir önceki yıla göre yüzde 38,4’lük bir artış söz konusu. Bu da bir beka sorunu. Türkiye’nin geleceği, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktan ve tüm çocukların eğitimde kalmasını temin eden sürdürülebilir çözümlerden geçiyor. Eğitimden kopan her çocuğun geleceğe dair kaybedilen bir umut olduğu bilgisiyle kayıpların telafisi, günü kurtaran palyatif çözümlerle değil, uzun vadeli ve eşitlikçi politikalarla sağlanmalı.”

Haber Merkezi

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