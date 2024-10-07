İtibardan eğitime sıra gelmedi

MEB’in yatırım bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içindeki oranı, yüzde 1’in altına düştü. 2002 yılında yüzde 1,3 olan eğitim yatırımları için ayrılan payın genel bütçe içindeki oranı, 2023’te yüzde 0,9 oldu.

AKP iktidarındaki, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışı, kamu kaynaklarına yönelik hoyrat tutumu da beraberinde getirdi. Eğitim alanı da “kaynak yok” denilerek öğrencilerden bir öğün ücretsiz yemeğin dahi esirgendiği en büyük tasarruf alanlarından biri haline getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesine tutulan mercek de iktidarın, “Aslan payını eğitime ayırıyoruz” iddiasının gerçeği yansıtmadığını gözler önüne serdi. 2017 yılında 13,1 olan MEB bütçesinin toplam bütçe içindeki oranı, yıllar içinde giderek eriyerek 2024 yılında yüzde 9,9’a kadar geriledi. BirGün'ün haberine göre, MEB’in bütçe payında yaşanan erime, eğitim yatırımları bütçesine de yansıdı. MEB’in yatırım bütçesi, 2023 yılı itibarıyla yüzde 1’in altına indi. Bakanlığın yatırım bütçesinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve merkezi yönetim bütçesi içindeki oranında yaşanan düşüşün 2018 yılı itibarıyla keskinleşmesi de dikkati çekti.

Kamusal eğitim politikalarına ihtiyaç var

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, eğitim sisteminde benimsenen piyasacı, rekabetçi ve sınav merkezli politikaların sorunlar yumağı haline geldiğinin altını çizen Irmak, “Ekonomik tedbirler ve eğitim yatırımları çocukların ihtiyaçları doğrultusunda yapılmıyor. Eğitim alanındaki sorunlar ekonomi ile ülkenin en öncelikli gündemidir. İktidar ise bunları görmeyen bir yerden bütçe hazırlığı yapıyor” dedi. Eğitim yatırımlarının giderek azaldığını vurgulayan Irmak, şöyle konuştu: “Eğitime yatırım yapılmaması, çocukların okula aç gitmesine, çocuk yoksulluğunun artmasına ve okulu terkine yol açıyor. Okullaşma oranlarında azalma yaşanıyor, eğitime erişim zorlaşıyor. Kamusal eğitim politikalarına ihtiyaç var. Bunun yolu da bütçeden eğitim yatırımlarına yeterli payı ayırmaktır.”

Haber Merkezi