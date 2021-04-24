Öğrencisi derse girmeyen öğretmenin ücreti kesilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Nisan 2021 tarihli kararı ile öğrencilerin uzaktan veya yüz yüze eğitime katılmamaları durumunda öğretmenlerin ders ücretlerinin kesileceğini açıkladı.

Kararda, “Öğretmenlerin, öğrencilerin derse katılmamaları nedeniyle yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir” denildi. BirGün’ün haberine göre, Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Çayan Çalık, öğretmenlerin gelirlerine el konulmak istenmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade etti. Çalık şunları söyledi, “Öğretmenler, eğitim ve öğretim açısından derse hazırlık çerçevesinde görevlerini yerine getirip, okula gittiyse veya uzaktan eğitimde de hazırlıklarını yaptıktan sonra öğrencinin derse katılmaması öğretmenin suçu değildir. Dolayısıyla böyle bir durumda öğretmenlerin ücretlerinin kesilmesi tamamen hukuksuzdur. Geçtiğimiz hafta açıklanan kısmı tedbir sürecinin pandemiyi geriletmeyeceği göz önündeyken, bu süreçte maddî olarak zor durumda olan emekçilerin gelirlerine bu şekilde el konulmak istenmesi kabul edilebilir bir durum değildir”

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