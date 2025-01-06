Öğretmen adaylarına akademi engeli

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM'den geçmesiyle artık öğretmen adaylarının atanması için KPSS sınavı yeterli olmayacak.

KPSS kalkıyor, ya mülakat? Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nden (ÖABT) yeterli puan alan adaylar, Millî Eğitim Akademisi'nin 550 saatlik programında da başarılı olurlarsa atanabilecek. Sürecin uzunluğu ve maliyeti sebebiyle birçok öğretmen adayı atama hayalinden vazgeçiyor. KATMERLENMİŞ MÜLÂKAT Egitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, yeni uygulamanın Anayasa'ya aykırı olduğuna ve üniversiteleri yok saydığına dikkat çekti. Öğretmen Akademisi'nin AKP'nin kendine uygun öğretmen seçmek için hazırlanmış bir sistem olduğunu dile getiren Özbay, uygulamayı "Katmerlenmiş mülakat" olarak adlandırdı.

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