Eğitim Sen Başkanı Çayan Çalık, “Her geçen gün artış gösteren öğrenci vak’aları ve öğretmen vak’alarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Tedbirler sahada uygulanmıyor. Okullar koronavirüs alarmı veriyor” dedi.

Covid-19 salgınıyla birlikte sağlık ve ekonomi gündeminden sonra en çok tartışılan konu eğitim oldu. “Okullar açılmalı mı, açılmamalı mı?” salgının görüldüğü mart ayından bu yana ebevenyler, eğitimciler ve hekimler tarafından tartışılıyor. Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Çayan Çalık, Millî Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı planların, tedbirlerin sahada uygulanmadığını ve okulların koronavirüs alarmı verdiğini söyledi. Çalık, “Eğitim öğretim yılı başında bakanlığın açıklamaları vardı. A, B ve C planları olduğunu söylemişlerdi. Bu çerçevede ilçe millî eğitim müdürleriyle temasa geçtik, görüşmeler yaptık. Görebildiğimiz bakanlığın açıklamış olduğu A, B, C planlarının hiçbirisi sahada uygulanmıyor” dedi.

“VAK’A ARTIŞI DURDURULAMAZ NOKTADA”

Her geçen gün artış gösteren öğrenci vak’aları ve öğretmen vakalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle meslek okullarındaki öğrencilerin meslek derslerini yüz yüze eğitimle almaya başlamasıyla beraber çok ciddî bir vak’a artışına tanık olduk. Semptom göstermeyen ancak virüsü taşıyan gençlerin, evlerine, yaşlılara, toplumun değiş kademelerindeki insanlara bulaştırma riskini arttırıyor. Bizim örgütlü ilçeerden aldığımız bilgiler birçok öğrencinin temaslı olduğu yönünde. Bundan dolayı kimi önlemler alınsa da vak’a artışı şu an durdurulamaz noktaya erişmiş durumda.

“9 İLÇEDE 25 ÖĞRETMEN VE 50 ÖĞRENCİ COVİD-19

Özellikle isim vermem gerekirse, Üsküdar Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi’nde son bir ay içerisinde 6 Ekim’den sonra ortaya çıkan vak’a sayısı gerçekten korkutucu bir noktaya ulaşmış vaziyette. Bizim son 3 hafta sorumluluk bölgems olan 9 ilçeden aldığımız verilere göre yaklaşık 25 öğretmen ve 50 öğrencide Covid-19 pozitif tanısı konulmuş durumda. Bir o kadar da temaslı öğrenci sayısı ve temaslı öğretmen sayısı mevcut.”

“TÜM ÖĞRENCİLERE TEST YAPILMALI”

Okullarda seyreltilmiş eğitim başlamış olmasına rağmen kimi okullardaki sınıflarda öğrenci sayılarının 15’in üzerine çıktığını görüyoruz. 17, 20, 22 civarında öğrencilerin olduğu, metrekarede olan öğrenci sayısının fazlalığından kaynaklı tedbirleri almanın zorlaşacağına şahit oluyoruz. Bunun dışında yapılması gereken en önemli şey şu, bütün öğrencilere hiç zaman kaybetmeden test yapılması. İstanbul’da tüm ilçelere vak’aların yayıldığını belirten Çalık, “Bu okullar şu an karantinada değil. Sadece pozitif vaka olanlar okula gitmiyor. Okullar sadece pandeminin yayılmasıyla ilgili tek merkez olarak tarif edilemez. Şimdi kantinler açılıyor, aynı şekilde kantinler açıldıktan sonra ortaya çıkacak olan oradaki hareketlilik, artık sınavlar başladı mesela. Sınavlardaki öğrenci ve veli hareketliliği… Bunların her biri kontrol edilemez bir noktaya doğru gidiyor.

Covid-19 görülen okul sayısı bini aştı

Millî Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimde yaşanan erişim sorunları nedeniyle yüz yüze eğitime geçti ancak eğitimde yaşanan sorunlar katlanarak devam ediyor. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın (Eğitim Sen) verilerine göre şu ana kadar 1053 okulda vak’a görüldü. Vaka görülen okul ya da sınıflar kapatıldı. Bianet’in haberine göre Eğitim Sen Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan, “24 Ağustos’ta bu yana 1053 okul aşkın okulda vaka tesbit edildi. Her gün 15-20 okuldan vaka bildirimi alıyoruz. Ya okulların tamamı kapatılıyor ya da sınıf karantinaya alınıyor. Millî Eğitim Bakanlığı, salgının sadece sağlıkla ilgili değil eğitimle ilgili de başka eşitsizliklere neden olmaması için merkezi şekilde önlem almak yerine okulları ve sınıfları kapatarak süreci yürütmeye çalışıyor. Bakanlık, kamuoyunda okulları açmış ve sorunsuz şekilde okulların devam ettiği algısı oluşturuyor ancak durum öyle değil. Sürekli olarak bazı okullar açılıp kapanıyor. Yani alandaki eğitim öğretim faaliyeti çok kontrolsüz ve çok düzensiz şekilde devam ediyor, bunu takip etmek de mümkün değil” dedi.