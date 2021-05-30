'Okulları Eylül’de açmayı planlıyoruz'

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık olarak telâfi eğitiminin haziran ayı başında başlaması ve yüz yüze olmasını istediklerini söyledi.

Selçuk, “Bunun kararı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başı netleşecek” açıklamasını yaptı.

T24’deki habere göre Selçuk şunları kaydetti: “Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telâfileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları özgüvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur. İklim koşulları açısından okulların ağustos ayında açılması bize göre doğru değil. O nedenle okulları sonbaharda (Eylül gibi) açmayı planlıyoruz.”