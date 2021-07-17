ÖSYM, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu internet sitesinden yayımladı. Kılavuza göre, üniversite tercihleri 5-13 Ağustos’ta yapılacak.

ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, ÖSYM’nin “www. osym.gov.tr” internet adresinden adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla erişime açılan kılavuz, bugünden itibaren 26 Temmuz’a kadar yayımda olacak. Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor. AA

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