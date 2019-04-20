Üniversiteler artık yetersiz

Öğretim Elemanları Sendikası Başkanı Vahdet Özkoçak, “YÖK döneminde kurgulanan üniversitelerin artık yetersiz olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Akademisyenlerin Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) yüklediği verilere göre, son dört yılda kurulan 21 devlet üniversitesinin öğretim elemanı başına düşen makale sayısı toplam 0,10’da kaldı. Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN) Başkanı Vahdet Özkoçak, “Bilimsel yayın azlığının yanı sıra yayınların katma değer düşüklüğü de sorun” dedi.2017 yılında kurulan ve toplam 19 öğretim elemanı olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, YÖKSİS verilerine göre, 2018 yılında hiç yayın üretmedi. Toplam 897 öğretim elemanı bulunan kurum, 2018 yılında YÖKSİS’e yalnızca 19 makale yükledi.

Köklü bir revizyon şart

Mayıs 2018’de kurulan ve rektörlük aracılığıyla “Türkiye’de ilk 10 üniversite arasında yer almak için çalışmalar yapıyoruz” açıklamasını yapan üniversitenin toplam öğretim elemanı sayısının 271 olduğu bildirildi. Birgün’de yer alan habere göre, Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN) Başkanı Vahdet Özkoçak, bilimsel yayın azlığının yanı sıra yayınların katma değerlerinin de düşüklüğüne de vurgu yaptı. Özkoçak, akademisyenlerin baskı sebebiyle rahat çalışma imkanı bulamadığını kaydederek şunları söyledi: “Bir darbe ürünü olan YÖK döneminde kurgulanan üniversitelerin artık yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Darbe dönemindeki mantıkla yükseköğretimde akademik çalışma üretmek imkansız.YÖK, yeni dönemde yerinde adımlar da atıyor ancak köklü bir revizyon şart.”